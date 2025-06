OL : des cadavres laissés par Textor à Kang dans le placard lyonnais ?

Un spécialiste financier craint que John Textor ait caché d’autres problèmes que ceux relevés par la DNCG à sa successeure à la tête de l’OL, Michele Kang.

Depuis ce lundi, c’est officiel, John Textor n’est plus le président de l’Olympique Lyonnais. Il a été remplacé par Michele Kang, déjà patronne d’OL Lionnes et qui succède également à l’Américain à la tête d’Eagle Group. C’est la fin de deux années de règne très chaotiques pour Textor, dont le dernier passage devant la DNCG a été la goutte d’eau ayant fait déborder le vase. Le gendarme financier n’a pas été convaincu par ses arguments et a confirmé la rétrogradation de l’OL. Il fallait du changement, aussi bien à la tête du club qu’à celle d’Eagle, et c’est arrivé.

« J’espère que Michele Kang ne découvrira pas d’autres soucis… »

Depuis l’officialisation de l’arrivée de Michele Kang à la tête de l’OL, des portraits flatteurs ont fleuri dans les médias. La Sud-Coréenne de 66 ans est dépeinte comme une femme d’affaires redoutable, très travailleuse et directe. Une personne, citée par RMC, la connaissant bien ainsi que John Textor plaisante sur le fait qu’alors qu’une réunion d’une heure avec l’Américain peut déboucher sur rien, cinq minutes suffisent à Kang pour trancher dans le vif.

En revanche, un spécialiste financier, toujours cité par RMC, émet une crainte : « J’espère que Michele Kang ne découvrira pas d’autres soucis que ceux pointés par la DNCG ». La situation de l’OL pourrait-elle être pire que celle, déjà catastrophique, présentée au gendarme financier de la Ligue ? Ce serait un gros coup dur pour Kang et surtout l’OL. Mais si ce n’est pas le cas, la plupart de ceux qui la connaissent estiment qu’elle est la personne idoine pour relever les finances lyonnaises.