OL Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Tolisso ! 

Après Lucas Perri, Corentin Tolisso est dans le viseur du club saoudien de Neom, déjà tout proche d’officialiser l’arrivée d’Alexandre Lacazette. L’Olympique Lyonnais est bien embarrassé…

🟧 Piste crédible

L’heure est aux grandes manœuvres à Lyon, frappé de plein fouet par la décision de la DNCG qui a rétrogradé l’OL en Ligue 2. Le club, désormais orphelin de John Textor dont la page a été tournée ce samedi, est suspendu à l’audience en appel qui pourrait redonner un peu d’air à un été pour l’instant à très haut risque. Cela n’empêche déjà pas certains joueurs lyonnais d’attirer les convoitises.

Le club saoudien de Neom, récemment promu en première division et soutenu par d’immenses moyens financiers, ne fait pas dans la demi-mesure pour son recrutement. Après avoir convaincu Alexandre Lacazette (34 ans) de signer libre pour deux saisons, L’Équipe annonce que le club s’intéresse désormais de près à Corentin Tolisso, autre figure emblématique de l’OL.

Le champion du monde 2018, sous contrat jusqu’en 2027, est dans une situation paradoxale : en interne, il est vu comme le futur capitaine, l’un des derniers cadres capables de stabiliser un vestiaire incertain et d’incarner le projet de reconstruction. Mais Tolisso, qui a vécu une saison contrastée, n’est pas insensible aux événements actuels ni aux offres qui pourraient lui permettre de rebondir dans un contexte plus stable… et plus lucratif.

Avec Lacazette, Tolisso n’est pas insensible à Neom

Neom pourrait ainsi faire une offre avoisinant les 10 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de terrain de 30 ans. Une somme qui allégerait une masse salariale devenue problématique pour l’OL, tout en permettant à Tolisso de rejoindre son ami et ancien coéquipier Lacazette. Ce dernier, déjà convaincu par les sirènes saoudiennes après avoir refusé une offre similaire l’été dernier, pourrait jouer un rôle clé dans ce possible transfert.

Sur le plan sportif, un départ de Tolisso serait un coup dur pour l’OL. Malgré des pépins physiques récurrents, son expérience, sa polyvalence et son attachement au club en font un pilier naturel du vestiaire. Mais en cas de confirmation de la relégation en Ligue 2, son maintien à Lyon paraît peu probable. Rester signifierait consentir à un effort financier considérable et à une saison dans l’antichambre, loin des standards d’un joueur passé par le Bayern Munich.

Dans le même temps, le club saoudien multiplie les pistes et s’active aussi pour recruter Lucas Perri (27 ans), le gardien brésilien qui a pris la relève d’Anthony Lopes cette saison. Si l’intérêt est réel, aucune offre n’a encore été transmise, l’OL espérant profiter d’une éventuelle concurrence – Leeds est aussi sur le coup – pour faire grimper les enchères au-delà des 20 millions d’euros. Si Lyon perdait coup sur coup son gardien titulaire et son leader de l’entrejeu, le chantier deviendrait immense pour la nouvelle direction.

« Le coup d’œil de But FC »

« Voir Corentin Tolisso partir en Arabie Saoudite ne serait pas une grande surprise mais une perte sportive certaine pour l’OL. Il sera intéressant de voir quel rôle peut jouer Alexandre Lacazette dans ce dossier. »