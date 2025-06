OL : les supporters se révoltent… pendant que John Textor fait une grosse annonce !

Réunis à Lyon ce samedi, les supporters de l’OL ont grondé contre John Textor. Ce dernier, présent aux États-Unis, a d’ailleurs fait une énorme annonce.

Ce samedi, une vive contestation a secoué les abords du Groupama Stadium. En réaction à la relégation de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2, entre 2000 et 3000 supporters ont répondu à l’appel lancé pour exprimer leur colère contre John Textor, président du club depuis la fin de l’ère Aulas. Les groupes de supporters ont uni leurs voix pour organiser un rassemblement massif.

John Textor va s’éloigner de l’OL

Plusieurs banderoles explicites comme « Textor dehors » ou « Textor out » ont été déployées. D’autre part, des chants ont été entonnés, par exemple : « C’est un Américain qui ne sert à rien, l’OL n’est pas à toi, Textor casse-toi ! ». Certains supporters ont pris la parole et réclament le départ de Textor pour laisser place au duo Michael Gerlinger – Michele Kang pour le prochain rendez-vous devant la DNCG, l’organe de surveillance économique du football français. La manifestation s’est achevée avec des fumigènes. Un incident est toutefois survenu : un supporter a été blessé par un pétard et pris en charge par les secours.

À noter que, pendant ce temps, John Textor est présent à Philadelphie pour le match entre Palmeiras et Botafogo en Coupe du Monde des clubs. Il a d’ailleurs annoncé pour ge.globo qu’il allait « consacrer beaucoup plus de temps à penser à Eagle Football dans sa globalité, en revenant davantage vers Botafogo. J’ai d’excellents partenaires dans le groupe Eagle Football, des actionnaires qui prendront le relais pour gérer des sujets que, franchement, je n’ai pas très bien su gérer en France. Je suis impatient de me reconnecter avec le Brésil. On va s’en sortir là-bas (en France). Nous allons mettre une figure forte à la tête du club ».