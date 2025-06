OL : John Textor brise le silence, son remplaçant inattendu est connu ! 

Trois jours après la rétrogradation de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2 prononcée par la DNCG, John Textor a enfin pris la parole.

Muet depuis l’annonce du gendarme financier, John Textor a enfin choisi de s’exprimer sur Instagram pour tenter de rassurer les supporters. Mais derrière l’optimisme de façade, la réalité en coulisses est tout autre : sauf énorme retournement de situation, son règne touche à sa fin. Selon L’Équipe, un changement de gouvernance a déjà été acté par les actionnaires majoritaires.

Un discours confiant, mais flou

Dans une vidéo postée vendredi, l’homme d’affaires américain a reconnu une amende de 12,5 millions d’euros infligée par l’UEFA pour non-respect du fair-play financier, tout en évoquant un accord global qui sécuriserait, selon lui, la participation du club aux compétitions européennes d’ici deux à trois ans. Il s’est montré combatif et déterminé à faire appel de la décision de la DNCG, qui a rétrogradé l’OL en Ligue 2 à titre conservatoire.

« Nous ne serons pas relégués », a-t-il affirmé avec aplomb, sans fournir de précisions concrètes sur les garanties financières qu’il compte apporter. Une sortie qui n’a pas vraiment convaincu les observateurs, ni rassuré les fans, déjà échaudés par plusieurs mois de flou, d’errances sportives et de conflits internes.

Un départ orchestré en coulisses

Selon une source proche du club, cette sortie médiatique serait en réalité un baroud d’honneur. Le sort de John Textor à la tête de l’OL est scellé depuis plusieurs jours. Le board d’Eagle Football, en lien avec Ares Management – l’un des principaux bailleurs de fonds du projet – a décidé de reprendre la main.

Le duo Michele Kang – Michael Gerlinger s’apprête à prendre les commandes du club. Une transition de pouvoir déjà enclenchée, même si elle n’a pas encore été officialisée publiquement. Kang, propriétaire de l’équipe féminine de l’OL et déjà très influente dans les décisions stratégiques récentes, va désormais jouer un rôle central dans la gouvernance globale. Gerlinger, lui, sera chargé du secteur sportif et administratif.

Gerlinger, l’homme de la réorganisation

Ancien juriste en chef du Bayern Munich, Michael Gerlinger connaît parfaitement les arcanes du football européen. Fin négociateur, rompu aux questions de gouvernance, de contrats et de régulation, il a le profil idéal pour remettre de l’ordre dans une maison lyonnaise en plein chaos. Il pilotera la restructuration administrative et le projet sportif dans son ensemble, avec pour mission de stabiliser l’organigramme, maîtriser les finances et redonner une colonne vertébrale à un club en perte de repères.

L’arrivée de ce tandem s’annonce comme un virage stratégique majeur. Après les ambitions de conquête planétaire de Textor, les nouveaux dirigeants devraient privilégier une approche plus réaliste, centrée sur la solidité financière, le développement interne et la restauration d’une identité claire.

Une perte de confiance irréversible

En interne comme en externe, la défiance vis-à-vis de Textor est devenue insurmontable. Ses nombreux revirements, ses conflits avec les instances, son rapport chaotique avec la DNCG et son incapacité à assainir la situation financière du club ont fini par convaincre ses partenaires qu’il ne pouvait plus porter le projet lyonnais.

La LFP et la DNCG réclament des garanties solides et immédiates. Or, Textor n’a, à ce jour, présenté aucun plan bancaire crédible, et les dernières promesses de financements par « obligations convertibles » n’ont convaincu ni les autorités ni les actionnaires.

Un été décisif pour l’avenir du club

Alors que la saison 2025–2026 doit démarrer dans quelques semaines, l’Olympique Lyonnais est plongé dans l’incertitude la plus totale. La décision d’appel devant la DNCG est attendue avec fébrilité, mais sans apport financier net, la relégation en Ligue 2 pourrait devenir effective.

Dans ce contexte, l’arrivée du tandem Kang–Gerlinger apparaît comme une tentative de sauvetage d’un navire à la dérive. Il faudra non seulement redresser la situation économique, mais aussi recréer un climat de confiance avec les joueurs, les salariés, les supporters et les partenaires. Pour Lyon, l’été s’annonce brûlant. Et ce, bien au-delà des pelouses.