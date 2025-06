Séisme confirmé à l’OL : Kang prend le pouvoir, Textor jette l’éponge !

L’OL a acté ce lundi matin plusieurs changements majeurs dans sa gouvernance. John Textor disparaît du paysage au profit de Michele Kang.

Par le biais d’un communiqué, l’Olympique Lyonnais a officialisé la nomination de Michele Kang en présidente du club et présidente-directrice générale d’Eagle Football Group. Par ailleurs, le club a profité de la situation pour régler le remplacement de Laurent Prud’homme au poste de Directeur général avec l’intronisation en interne de Michael Gerlinger, l’allemand occupant déjà cette fonction en catimini depuis plusieurs semaines.

En parallèle, John Textor a démissionné de ses fonctions de direction au sein de l’OL et ne siègera désormais plus au Conseil d’administration du club, bien qu’il demeure actionnaire avec, pour l’heure, encore une majorité des parts. Des décisions fortes (et attendues !) qui tombent avant que le club rhodanien ne reçoive officiellement la notification de la sanction de la DNCG, envoyant le club en Ligue 2. Il s’agit d’une première étape vers la sortie progressive de l’OL de sa structure multiclubiste…

Michele Kang voit déjà plus loin que la DNCG

Dans le communiqué d’EFG, John Textor a souhaité bonne chance à sa compatriote à la tête de la structure : « Michele (Kang) est le choix idéal pour diriger l’OL dans la phase suivante et j’ai pleinement confiance en elle et en l’OL, qui sortiront plus forts sous sa direction ». De son côté, la femme d’affaires américaine a laissé entendre que sa mission pourrait s’étendre « au-delà » de la procédure d’appel devant la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion fédérale. C’est donc bel et bien avec un attelage Kang – Gerlinger que l’OL va partir au combat ces prochaines semaines…

Qui est Michèle Kang ?

Femme d’affaires, investisseuse et philanthrope, l’Américaine est déjà l’actionnaire majoritaire de l’équipe féminine d’OL Lyonnes depuis 2023. Elle apparait au Conseil d’Administration d’Eagle Football depuis cette époque-là. Selon Forbes, sa fortune serait estimée à 1,2 milliards de dollars.