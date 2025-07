ASSE Mercato : Nkounkou vers la Ligue 1 ?

En difficulté à Francfort, Niels Nkounkou, qui avait réalisé six très bons mois à l’ASSE, pourrait revenir en Ligue 1 cette saison.

Comme le relaie Poteaux Carrés, l’avenir de Niels Nkounkou à Francfort s’inscrit en pointillés après deux saisons en Allemagne. L’Eintracht reprend l’entraînement ce mercredi et selon Kicker, le gaucher pourrait se diriger vers la sortie.

Nkounkou sur le départ en Bundesliga

Arrivé en août 2023 à Francfort pour 7,5M€, Nkounkou a passé le plus clair de son temps sur le banc cette saison avec seulement 12 matches disputés (aucun but). A 24 ans, sous contrat jusqu’en 2028), le joueur a reçu deux offres concrètes dont une d’un club français. Formé à l’OM, Nkounkou avait inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives chez les Verts lors de son passage de six mois, il y a deux ans.