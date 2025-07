OM Mercato : Endrick (Real Madrid) ciblé !

L’OM serait l’un des deux clubs ayant sollicité le prêt d’Endrick par le Real Madrid la saison prochaine. Le jeune attaquant brésilien a connu une première saison compliquée en Espagne.

🟧 Piste crédible

C’est le célèbre média brésilien Placar qui a dévoilé l’information : l’OM et le PSV Eindhoven auraient sollicité un prêt d’Endrick au Real Madrid. Actuellement en phase de récupération après une blessure contractée en Liga, le jeune attaquant de 18 ans a connu une première saison en Espagne loin de ses attentes. Recruté il y a deux ans et demi par les Merengue mais arrivé en Europe seulement l’été dernier, à sa majorité, il a eu toutes les peines du monde à s’acclimater au jeu espagnol, étant en plus barré par Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. Il n’a pris part qu’à 37 matches toutes compétitions confondues, la plupart du temps en tant que remplaçant, et n’a marqué que 7 buts.

Ronaldo lui conseille d’aller au PSV…

Le Real Madrid et Xabi Alonso n’ont pas encore dévoilé leurs plans le concernant mais l’OM et le PSV, donc, seraient sur les rangs pour l’accueillir en prêt. La légende brésilienne Ronaldo a d’ailleurs conseillé à son cadet de filer à Eindhoven, où lui-même a joué deux ans (1994-96) avant d’exploser au FC Barcelone. A Marseille, Endrick entrerait en concurrence avec Amine Gouiri à la pointe de l’attaque, ce qui tend à prouver que la direction ne compte plus sur Neal Maupay, dont l’option d’achat auprès d’Everton a pourtant été levée…

L’option marseillaise a-t-elle ses chances auprès du Real Madrid ? Pas forcément car, quitte à le prêter, les dirigeants espagnols voudraient certainement qu’Endrick parte titulaire dans son futur club, ce qui ne serait pas le cas à l’OM, où la place dans le onze semble dévolue à Amine Gouiri…