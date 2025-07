ASSE Mercato : les Verts battent tous les records de transferts en L2

Avec déjà 13 M€ investis sur le marché des transferts, l’ASSE a égalé les scores du FC Metz et des Girondins de Bordeaux par le passé. Et ce n’est pas fini !

Le site Peuple Vert a sorti la calculette : depuis l’ouverture du marché des transferts, l’AS Saint-Etienne a déjà dépensé plus de 13 M€. Huit millions d’euros pour Chico Lamba, 2,5 pour Irvin Cardona, 2 pour Mahmoud Jaber et 1,2 pour Maxime Bernauer. Et c’est loin d’être fini puisque la levée de l’option d’achat de Pierre Ekwah pourrait porter ce total à 20 M€, sans parler du fait que la direction envisage encore plusieurs arrivées, dont deux latéraux !

L’AS Monaco, club le plus dépensier de l’histoire en L2

Pour la Ligue 2, c’est un record. Qu’il s’agisse de l’ASSE, de l’OM ou du FC Nantes, aucun des grands clubs historiques ayant fait des passages par l’antichambre de l’élite ne s’étaient montrés aussi dépensiers. Notamment parce que les prix des transferts n’avaient pas autant flambé que ces dernières saisons. En 2023, les Girondins de Bordeaux ont dépensé 11 M€ pour se renforcer. Un an plus tard, le FC Metz est monté à 16 M€… dont 13 M€ pour le seul Georges Mikautadze, immédiatement revendu à l’OL. L’AS Saint-Etienne est donc bien partie pour égaler ou battre le record de dépenses de la Ligue 2, qui est détenu par l’AS Monaco, avec 23 M€ déboursés à l’été 2012, à l’époque où Dmitry Rybolovlev venait de prendre le pouvoir. Le club princier avait terminé la saison à la 1ère place et était remonté…

Le média précise également que le recrutement de Chico Lamba est le troisième gros de l’histoire de la division, après ceux de Lucas Ocampos (13 M€ à Monaco en 2012) et Georges Mikautadze (13 M€ à Metz en 2024). Si le défenseur portugais connait une aussi belle carrière que l’Argentin et le Géorgien, les Verts en profiteront forcément.