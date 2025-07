ASSE : Eirik Horneland veille sur Ben Old et prend une décision clé

Alors qu’il monte peu à peu en puissance, Ben Old va être minitieusement géré par Eirik Horneland et son staff.

Ben Old, arrivé à l’AS Saint-Étienne lors de la remontée en Ligue 1, semble enfin prêt à s’imposer après une première saison marquée par une blessure grave. En effet, l’ailier néo-zélandais est en train de devenir l’un des éléments clés de la préparation stéphanoise.

Eirik Horneland veut garder Ben Old au frais

Buteur lors du premier match de préparation contre Carouge, Ben Old a confirmé sa bonne forme en marquant l’unique but du match contre Troyes. En l’absence de Zuriko Davitashvili, forfait de dernière minute, il a même disputé l’intégralité de la rencontre, une première depuis plusieurs mois.

Son entraîneur, Eirik Horneland, s’est montré satisfait mais reste prudent, comme le rapporte EVECT : « On devait avoir un joueur qui fasse tout le match aujourd’hui (samedi), c’est lui que nous avons choisi. » Le coach a souligné l’importance de ce moment pour le joueur : « Je pense que c’est la première fois qu’il joue 90 minutes depuis septembre dernier il me semble. Il se sent bien, il a eu des bonnes sensations pendant le match, c’est bien de le voir faire de nouveau 90 minutes. » Conscient du chemin de retour de Ben Old, Horneland veut néanmoins éviter toute précipitation : « On doit prendre soin de lui la semaine prochaine, notamment contre le Servette de Genève. »