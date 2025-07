ASSE : cet ancien Vert revient sur la descente de 2022 et tacle Claude Puel

Revenu à l’ASSE lors de la saison 2021-2022 après un premier passage au club, Bakary Sako a fait partie de l’équipe de la descente des Verts en Ligue 2. Il est longuement revenu ce retour mouvementé.

Lors d’une saison 2021-2022 qui restera dans les mémoires à l’ASSE (pas pour les bonnes raisons), Bakary Sako (37 ans) est revenu au club dans des circonstances inattendues, après un premier passage de 2009 à 2012. Initialement sans club mais bien préparé physiquement, il a pris l’initiative de contacter son ancien club pour s’entraîner avec la réserve, comme il l’a raconté pour Rapunchline, dans des propos rapportés par EVECT.

« J’avais fait ma préparation et j’appelle Saint-Étienne et je leur demande si je peux venir avec la réserve pour ne pas perdre tout ce que j’avais acquis. On me dit que c’est avec grand plaisir. » Rapidement, sa présence marque les esprits et l’encadrement du club, dirigé alors par Claude Puel, l’intègre au groupe professionnel. « Je m’entraîne avec la réserve et au bout de quelques jours on me dit : ‘t’es un malade, viens t’entrainer avec nous !’ C’était Claude Puel l’entraineur. »

Sako explique son retour

Les joueurs eux-mêmes militent pour son retour dans l’effectif pro, le poussant à envisager ce come-back. « On me dit alors : ‘On va faire un coup d’état, il part pas, il faut qu’il reste ici.’ Moi dans ma tête ce n’était pas prévu du tout, mais les joueurs me disent qu’ils sont en galère qu’il leur faut un coup de main. On me dit : ‘tu reviens chez toi, dix ans après, ce serait un truc de fou !' »

Soutenu par la direction sportive et son entourage, il accepte finalement de signer pour six mois. « On a beaucoup parlé et le directeur sportif me dit que je fais l’unanimité et que ça ferait chier (sic) le club que je signe ailleurs. J’ai parlé avec les gens qui m’entourent qui me disaient que ce serait une bonne idée de revenir à la maison et je suis revenu dix ans après. »

« Il était manager général, il faisait ce qu’il voulait au club »

Il revient donc de décembre à juin, dans une saison très difficile qui se soldera par une relégation en Ligue 2, malgré un effectif qu’il juge de qualité. « Je suis revenu six mois, de décembre à juin. C’est l’année où on descend, on perd aux pénaltys contre Auxerre en barrages. Alors qu’on avait une incroyable équipe. »

Sans vouloir tout dévoiler, il évoque les tensions internes et des choix d’encadrement très critiqués, en particulier sous la direction de Claude Puel. « On ne va pas dire les causes de la descente… Les gens disaient que c’était de la faute de l’entraineur surtout (Claude Puel, ndlr). Quand il est venu, il n’était pas entraîneur. Il était manager général, il faisait ce qu’il voulait au club. Il prenait des joueurs comme Ryad Boudebouz, Romain Hamouma, Wahbi Khazri et il les mettait en réserve. Tu rigoles ou quoi ? Tu as des joueurs comme ça et tu ne les fais même pas jouer… Ça a plombé la dynamique. »

Pascal Dupraz, un bon pompier

Après le départ de Puel, c’est Pascal Dupraz qui tente de sauver la situation. Sako retient l’impact fort de ce coach sur le groupe. « Après il y a Pascal Dupraz qui arrive et on a failli faire l’exploit. Ce n’est jamais arrivé dans l’histoire de la Ligue 1 qu’un club avec 12 points à la trêve se maintienne. On commençait à taper tout le monde. Il nous a manqué un point et après on perd aux play-offs contre Auxerre aux pénaltys. »

Il décrit Dupraz comme un meneur d’hommes capable de fédérer en situation d’urgence, même si ce type de gestion a ses limites. « Dupraz, c’est un pompier. Quand il y a le feu, tu l’appelles, il vient, il éteint le feu. Il a des discours de malade, franchement c’est un grand papa pour moi je vais à la guerre pour lui. Après je pense que ça c’est bien sur un temps, peut-être que sur une saison entière tu vas te dire : ‘qu’est-ce qu’il me raconte ?’ Mais quand il y a le feu, franchement c’est un bon pompier. »