Wanda Nara en mode jet-set : yacht, maillots de luxe et messages piquants à Icardi !

La sulfureuse Wanda Nara semble passer des vacances hors-normes et a pris le soin d’envoyer des messages à ses détracteurs.



Selon AS, Wanda Nara a fait sensation récemment à Ibiza, profitant d’un séjour en yacht, habillée en tenue estivale et fréquentant les lieux huppés comme le club Lío, tout juste 24 heures après le départ de Mauro Icardi et de sa nouvelle compagne. Son arrivée sur la jet-set baléare n’a pas manqué de faire parler.

Les photos la montrent dans une ambiance détendue, surfant sur le soleil avec des looks glamour et sophistiqués — maillot Louis Vuitton, Lamborghini, yacht —, alimentant les réseaux sociaux de milliers de likes.

Curieuse pochette judiciaire

Sur Instagram, Wanda Nara a partagé son périple en Argentine avec ses cinq enfants : vol en jet privé, panoramas de neige en Patagonie (Villa La Angostura), tenues de ski de luxe signées Chanel ou Louis Vuitton, et moments gourmands en plein air. Ce voyage survient alors que des procédures judiciaires dévoilent des désaccords avec Mauro Icardi concernant la garde, et Wanda a posté des messages apparemment habiles, jouant avec les contraintes imposées par la justice…