ASSE Mercato : un latéral de L2 arrive, Maçon sur le départ

L’ASSE serait en négociations avec un latéral droit de Ligue 2 dont le nom n’a pas filtré. Dans le sens des départs, Yvan Maçon aurait des touches.

🟧 Piste crédible

Le site Foot Mercato a donné plusieurs informations importantes sur le mercato stéphanois. La première concerne les deux joueurs offensifs majeurs que sont Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Selon le média, il n’y a pour le moment aucune offre pour l’un comme pour l’autre, sans doute parce que l’ASSE a fait passer le message qu’elle avait l’intention de les garder et qu’il faudrait mettre le paquet pour les arracher au Forez. Mais FM précise que le marché estival est long et qu’il peut se passer encore beaucoup de choses pour le Belge comme pour le Géorgien.

Un latéral droit en approche

Le journaliste de FM Sébastien Denis assure qu’il va y avoir du neuf prochainement pour les deux postes de latéral. Notamment dans le couloir droit. L’ASSE travaillerait sur l’arrivée d’un défenseur évoluant déjà en Ligue 2 mais l’identité de celui-ci n’a pas filtré. En tout cas, Eirik Horneland, qui a demandé à sa direction d’accélérer le mouvement concernant les arrivées, devrait être entendu. Sa défense, point faible de la saison dernière, va bien être renforcée.

Dans le sens des départs, et cela fait sens avec l’information précédente, Yvann Maçon va quitter l’ASSE dans les prochains jours. Le latéral droit, sous contrat jusqu’en 2027, aurait des contacts avec plusieurs clubs. Il ne veut pas jouer en Ligue 2 et devrait donc quitter des Verts avec qui il a connu beaucoup de bas et quelques hauts depuis son arrivée en 2020.

« Le coup d’œil de But FC »

« Enorme point faible de l’équipe la saison dernière, la défense doit absolument être renforcée. Entendre que l’ASSE travaille sur l’arrivée de deux latéraux est une bonne nouvelle. Un autre défenseur central ne serait pas du luxe non plus… »