ASSE Mercato : un buteur anglais de Brighton est arrivé à Saint-Étienne ! 

L’AS Saint-Étienne tient peut-être sa première belle promesse offensive de l’été en la personne de Joshua Duffus (Brighton, 20 ans).

🟥 Rumeur

Un Anglais bientôt à l’ASSE ? Selon Peuple Vert, Joshua Duffus est sur le point de s’engager avec les Verts en provenance de Brighton. L’attaquant anglais de 20 ans serait déjà arrivé dans le Forez, où il doit finaliser les derniers détails de son transfert dans les prochaines heures.

Suivi de près par plusieurs clubs allemands, notamment l’Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen, le jeune joueur formé à Brighton a finalement choisi de poursuivre sa progression en Ligue 1 avec l’ASSE. Une belle prise pour les Verts, fraîchement relégués en Ligue 2, qui entendent bâtir un effectif jeune et ambitieux pour revenir et s’installer durablement dans l’élite.

Duffus courtisé en Bundesliga

Rapide, percutant, doté d’une belle vision du jeu et très à l’aise devant le but, Duffus est considéré au Royaume-Uni comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs de sa génération. Capable d’évoluer en pointe ou légèrement décroché, il pourrait vite devenir une option précieuse dans le système de l’entraîneur stéphanois.

Sauf revirement de dernière minute, son arrivée devrait être officialisée très prochainement pour le plus grand bonheur des supporters de l’ASSE.

« Le coup d’œil de But FC »

« S’il se confirme, l’ASSE pourrait avoir frappé un joli coup avec ce prospect déjà bien courtisé sur le Vieux Continent. Preuve que la nouvelle cellule recrutement travaille bien. »