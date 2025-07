PSG Mercato : Ekitike a signé à Liverpool, un joli chèque va tomber !

Avec le transfert d’Hugo Ekitike, le PSG va empocher une jolie petite somme.

Prêté par le Stade de Reims au PSG, Hugo Ekitike, recruté pour 35 millions d’euros, ne s’était pas imposé dans la capitale. Mais depuis qu’il a quitté Paris lors du mercato hivernal en 2024 pour Francfort, l’attaquant montre tout son talent. A 23 ans, il a cumulé 15 buts et 8 passes décisives en Bundesliga cette saison. De quoi attiser les convoitises.

Un transfert qui pourrait atteindre 85 millions d’euros

Et ce mercredi soir, Liverpool annonce son transfert, pour 85 millions d’euros (82,5 millions + 12,5 millions de bonus) et un contrat de 6 ans. Le PSG, qui avait transféré le joueur pour 20 millions d’euros au PSG, avait pris soin de garder 20% de ses droits. Le transfert devrait donc rapporter près de 15 millions d’Euros au club de la capitale. Ekitike devient le 5e joueur français le plus cher de l’Histoire derrière Mbappé, Dembélé, Griezmann et Pogba.