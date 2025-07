OL : Caleta-Car vers la sortie !

L’OL s’apprête à tourner une nouvelle page : Duje Caleta-Car est sur le départ, et c’est toute la défense de l’OL qui s’en trouve bouleversée. La situation financière du club pousse à des choix forts, entre allégement de la masse salariale et renouveau sportif.

Caleta-Car, la fin d’un cycle à Lyon

Duje Caleta-Car pourrait déjà quitter l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central croate, sous contrat jusqu’en 2027, n’entre plus dans les priorités, relégué derrière la paire Mata-Niakhaté dans la hiérarchie. Décisif aux côtés de Jake O’Brien la saison passée, il a perdu peu à peu sa place de titulaire, la faute à une concurrence plus jeune et un salaire conséquent. Le club, contraint par un exercice qui s’annonce largement déficitaire, se retrouve aujourd’hui à devoir alléger sa masse salariale. Tout indique que Caleta-Car, susceptible de rejoindre la Real Sociedad, s’apprête à vivre ses dernières heures sous le maillot lyonnais. Pour suivre l’actualité de la situation actuelle de Duje Caleta-Car à l’OL ou encore le dossier transfert de Duje Caleta-Car, la pression monte jour après jour.

Une défense en chantier et des interrogations à la pelle

Le départ du Croate ouvre une ère d’incertitudes côté défense lyonnaise. Derrière la charnière Mata-Niakhaté, les options manquent et la profondeur de banc inquiète à l’approche d’une saison où l’OL visera sur trois tableaux. S’ajoute la problématique des absences prévues pour la CAN : Niakhaté et Mata pourraient être concernés, laissant une défense orpheline d’expérience. Recruté récemment, Kluivert devra vite trouver ses marques, mais le risque de se retrouver démuni en cas de blessure ou suspension en défense centrale reste bien réel.

Tagliafico : prolongé jusqu’en 2027

Dans un contexte défensif délicat, Nicolás Tagliafico, désormais lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2027 (avec une année supplémentaire en option), cristallise l’attention. Libre depuis le 30 juin, le latéral gauche argentin de 32 ans a choisi de prolonger son aventure malgré des offres plus rémunératrices de clubs étrangers.

Expérimenté, capable d’évoluer à gauche dans une défense à quatre ou au centre dans une charnière à trois, Tagliafico représente un profil de cadre indispensable pour encadrer la jeunesse lyonnaise, en particulier dans un effectif rajeuni et secoué par plusieurs départs.

Rayan Cherki, l’ex-lyonnais qui inspire une nouvelle génération

Au moment où l’OL cherche des solutions à ses problèmes, le parcours récent de Rayan Cherki rappelle à quel point la formation lyonnaise peut faire émerger des talents de classe mondiale. Passé pro directement à Lyon avant de signer à Manchester City pour 45 M€ cet été, Cherki explose aujourd’hui au plus haut niveau avec l’équipe de France, cumulant 2 sélections et déjà 1 but. Sa récente prestation au Mondial des Clubs (1 but, 1 passe décisive en seulement 121 minutes de jeu) confirme une progression éclatante. Ce départ symbolise un tournant : il incarne autant un manque sur le terrain qu’un précieux montant récupéré lors d’un mercato scruté de près.

Vers un nouvel OL : entre soldes et reconstruction

L’Olympique Lyonnais traverse une période charnière, où nécessité financière rime avec profond bouleversement sportif. Le départ imminent de Caleta-Car s’ajoute à ceux de Lacazette, Cherki, Benrahma ou Veretout, poussant le club à puiser dans ses ressources et à réinventer son identité. Reste à savoir quels paris seront gagnants lors de ce mercato, alors que les supporters attendent impatiemment des réponses sur l’effectif qui affrontera la première journée de championnat. Les prochaines semaines s’annoncent décisives, entre dernières manœuvres du marché et choix stratégiques pour tenir haut les couleurs de l’OL.