L’AS Saint-Étienne est sur le point de frapper un double coup sur le marché des transferts. Après avoir été coéquipiers à l’Étoile Rouge de Belgrade, Ebenezer Annan et Strahinja Stojković pourraient se retrouver sous le maillot vert dans les prochains jours.

🟨 Négociation en cours

Les retrouvailles se précisent du côté du Forez. Après l’accord quasiment bouclé pour Ebenezer Annan, un autre nom familier pour lui s’apprête à débarquer : Strahinja Stojković. Les deux joueurs, qui ont déjà évolué ensemble en Serbie, sont sur le point de se retrouver à Saint-Étienne. Une opération qui n’est pas anodine, tant leur complicité sur le terrain avait marqué les observateurs à Belgrade. À seulement 22 ans, le latéral gauche Annan et le latéral droit de 18 ans forment un duo prometteur, complémentaire et solide dans l’impact.

L’ASSE, en quête de renforts défensifs fiables et jeunes, pourrait ainsi récupérer deux joueurs qui se connaissent par cœur. Un avantage non négligeable pour Eirik Horneland, qui cherche à installer une vraie stabilité dans son arrière-garde après les errances des dernières saisons. Si les derniers détails restent à régler pour Stojković, les signaux sont au vert.

Le club travaille activement pour finaliser les arrivées rapidement, avec l’objectif de les intégrer dès la reprise officielle. Ce double coup venu des Balkans pourrait bien être une belle surprise pour les supporters stéphanois. Une défense Annan – Stojković ? Elle a déjà fonctionné ailleurs. Reste à voir si elle fera trembler la Ligue 1.

« Le coup d’œil de But FC »

« Recruter deux joueurs jeunes mais qui ont l’avantage d’avoir déjà évolué ensemble dans un même club serait une opération maligne de l’ASSE. Sur le papier, on valide. Pour le reste, on attend… »