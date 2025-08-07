PSG : Tottenham prend une volée avant la Supercoupe d’Europe
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : Horneland fait une annonce forte sur Ekwah

L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, pendant un match amical.
Raphaël Nouet
7 août 2025

En conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a évoqué le cas de Pierre Ekwah, qui souhaite quitter le club. Le Norvégien ne perd pas espoir de le conserver.

Ce jeudi, Eirik Horneland a tenu sa première conférence de presse de la saison. L’entraîneur de l’ASSE a fait face aux médias pour faire le point à deux jours du déplacement à Laval pour la première journée de Ligue 2. Il a notamment annoncé l’absence de six joueurs, dont Pierre Ekwah. Le milieu de terrain n’est pas blessé, il fait la grève de l’entraînement pour forcer son départ car il ne veut pas jouer en L1. Les Verts, qui ont levé son option d’achat auprès de Sunderland, veulent a priori le conserver. C’est en tout cas le message qu’a fait passer Horneland.

« J’espère qu’on le verra rapidement avec nous »

« C’est difficile de vous répondre concernant Pierre, je n’ai pas le contrôle là-dessus. Je n’ai pas tous les éléments, j’aimerais qu’il soit là mais ce n’est pas le cas pour le moment. J’espère qu’on le verra rapidement avec nous. Pierre a été un joueur très important pour nous la saison passée. Il l’a montré. Je compte sur lui même s‘il n’est pas là. Sans lui, on serait peut-être un peu court au milieu de terrain. »

Pour répondre aux attentes de Pierre Ekwah, encore faudrait-il qu’il y a des offres à la hauteur de ses attentes et de celles de l’ASSE. Mais pour le moment, ce n’est pas le cas. Et il ne reste plus que trois semaines de marché estival…

ASSEMercato
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : le onze type probable de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : le onze probable d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet
Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Luis Diaz et Marcus Rashford animent le mercato estival du Barça
FC Barcelone...

FC Barcelone : notre Mercato idéal pour le Barça

Par Fabien Chorlet
OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?
Mercato...

OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?

Par Fabien Chorlet