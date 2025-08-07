En conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a évoqué le cas de Pierre Ekwah, qui souhaite quitter le club. Le Norvégien ne perd pas espoir de le conserver.

Ce jeudi, Eirik Horneland a tenu sa première conférence de presse de la saison. L’entraîneur de l’ASSE a fait face aux médias pour faire le point à deux jours du déplacement à Laval pour la première journée de Ligue 2. Il a notamment annoncé l’absence de six joueurs, dont Pierre Ekwah. Le milieu de terrain n’est pas blessé, il fait la grève de l’entraînement pour forcer son départ car il ne veut pas jouer en L1. Les Verts, qui ont levé son option d’achat auprès de Sunderland, veulent a priori le conserver. C’est en tout cas le message qu’a fait passer Horneland.

« J’espère qu’on le verra rapidement avec nous »

« C’est difficile de vous répondre concernant Pierre, je n’ai pas le contrôle là-dessus. Je n’ai pas tous les éléments, j’aimerais qu’il soit là mais ce n’est pas le cas pour le moment. J’espère qu’on le verra rapidement avec nous. Pierre a été un joueur très important pour nous la saison passée. Il l’a montré. Je compte sur lui même s‘il n’est pas là. Sans lui, on serait peut-être un peu court au milieu de terrain. »

Pour répondre aux attentes de Pierre Ekwah, encore faudrait-il qu’il y a des offres à la hauteur de ses attentes et de celles de l’ASSE. Mais pour le moment, ce n’est pas le cas. Et il ne reste plus que trois semaines de marché estival…