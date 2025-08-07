ASSE : le club officialise une recrue et va casser sa tirelire pour la suite du Mercato !

Après avoir officialisé l’arrivée d’Ebenezer Annan, l’ASSE compte sortir le chéquier au mercato pour viser la montée en Ligue 1 dès cette saison.

🟦 Officiel

Le mercato prend un tournant décisif à l’ASSE. Le club a officialisé ce jeudi l’arrivée du défenseur Ebenezer Annan, en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade. Montant de l’opération : 2 millions d’euros. Un renfort ciblé pour densifier le couloir gauche et apporter un vrai profil de percussion.

À seulement 22 ans, l’international ghanéen s’inscrit dans une stratégie claire : rajeunir l’effectif, tout en l’armant pour une montée immédiate. Mais l’ASSE ne compte pas s’arrêter là. Selon les informations du site Peuple Vert, l’ASSE prépare une fin de mercato musclée avec plusieurs renforts en vue, notamment au milieu de terrain.

Un numéro 6 est activement recherché pour apporter de la densité et du volume de jeu dans l’entrejeu. Si un autre latéral gauche pourrait débarquer, un profil plus offensif est également espéré pour dynamiser les phases de transition. Les ambitions sont claires : remonter en Ligue 1 au printemps 2026. Et pour cela, l’ASSE est prête à frapper fort sur le marché et dépasser les 30 millions d’euros d’investissement cet été !

« Le coup d’œil de But FC »

« Le sprint final du mercato est lancé. Si les Verts concrétisent les pistes évoquées, l’effectif pourrait rapidement prendre une toute autre dimension. Et envoyer un message fort à la concurrence : l’ASSE ne veut plus regarder derrière. »