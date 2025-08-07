Talkshow OL : Moreira, Kluivert, Sulc, Morton… Que valent les recrues estivales ?
ASSE : Horneland affiche ses ambitions avant Laval mais annonce 6 forfaits !

L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, donnant ses instructions à ses joueurs.
Raphaël Nouet
7 août 2025

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, et son capitaine, Gautier Larsonneur, étaient présents en conférence de presse avant le déplacement à Laval samedi pour l’ouverture de la L2.

Samedi à 20h, l’AS Saint-Etienne débutera sa saison de L2 par un déplacement très compliqué sur la pelouse de Laval. Après un exercice très compliqué dans l’élite, marqué par une relégation, les Verts sont présentés comme les favoris du championnat qui débute, en raison de leur histoire, de leur recrutement impressionnant (plus de 20 M€ dépensés, record de L2) et de la passion qui les entoure (plus de 19.000 abonnés, là aussi un record pour la division).

Présent en conférence de presse, Eirik Horneland a montré qu’il était bien au courant des objectifs élevés de son club pour 2025-26 : « L’objectif est clair : se relever. On sait que ce ne sera pas facile, le simple nom de l’ASSE ne suffira pas à gagner des matchs cette saison. On doit prendre conscience qu’on est un gros club de notre championnat et que les équipes vont nous attendre de pied ferme. Pour répondre à ça, je veux nous voir dominateurs, offensivement entreprenants ».

Larsonneur : « On est impatients »

Hélas, le coach des Verts a confirmé qu’il y aurait plusieurs absences de taille en Mayenne : « Stassin et N’Guessan travaillent pour revenir dans le groupe, Bouchouari a toujours ses douleurs au dos. Il y a eu un souci avec Jaber qui ne s’est pas entrainé cette semaine (il était malade). Concernant Pierre Ekwah, sa situation n’a pas évolué. C’est difficile pour moi de vous répondre. Pour Davitashvili, il a eu une préparation hachée, mais je ne suis pas certain qu’il soit présent pour jouer à Laval ». Ce qui fait donc six forfaits majeurs…

Mais ça n’empêche pas les Verts d’être très motivés, comme l’a expliqué Gautier Larsonneur : « On est impatients de retrouver la compétition après plusieurs semaines sur le pont. La préparation a été plus longue que d’habitude, aujourd’hui, on est dans du concret. Il serait malheureux de ne pas être revanchard par rapport à la saison dernière. Il y a eu beaucoup trop d’affronts, de supporters déçus. À nous de répondre sur le terrain. On le sait, la L2 est un championnat très difficile, qui demande beaucoup d’humilité. J’ai eu la chance de monter, mais je me souviens de peu de matchs qui nous ont été rendus faciles ».

ASSELigue 2
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE

