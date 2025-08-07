Alors que son contrat court jusqu’en juin 2026, Gauthier Larsonneur (28 ans) pourrait prolonger l’aventure chez les Verts, trois ans après son arrivée à l’AS Saint-Étienne.

🟨 Négociation en cours

Quel avenir pour Gautier Larsonneur à l’ASSE ? Dans les coulisses du Forez, une proposition écrite de prolongation vient d’être adressée au gardien de but de 28 ans. Selon Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants stéphanois souhaitent sécuriser leur portier et lui offrir une nouvelle confiance, malgré les doutes sur la saison à venir en Ligue 2.

Larsonneur, dont le parcours a parfois été critiqué mais qui a montré une belle régularité, pourrait ainsi rester un pilier dans les cages de l’ASSE pour plusieurs saisons supplémentaires. Le gardien de 28 ans connaît bien le vestiaire et la pression stéphanoise, un atout précieux alors que le club cherche à rebondir.

Reste à savoir si l’intéressé, qui pourrait être sollicité par d’autres clubs, acceptera cette proposition. Mais cette volonté de prolonger signe clairement l’attachement du club à un joueur capable de porter ses ambitions malgré les difficultés.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si on a longtemps douté de la capacité de Gautier Larsonneur à performer en Ligue 1, il est clair qu’il a le niveau Ligue 2. Et vu son attachement à l’ASSE, on ne saurait conseiller au club forézien de faire le forcing pour le conserver dans ses rangs. »