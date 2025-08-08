Joël Ordoñez a fait savoir qu’il rêvait de rejoindre l’OM, mais en Équateur, une voix très influente lui souffle de privilégier l’option saoudienne, plus lucrative. Un bras de fer entre ambition sportive et jackpot financier.

Le dossier Joël Ordoñez prend une tournure inattendue. Convoité par l’OM mais aussi par plusieurs clubs d’Arabie saoudite, le défenseur central équatorien de 21 ans a clairement affiché sa préférence pour Marseille. Convaincu par le discours de Roberto De Zerbi et séduit par la perspective de franchir un cap en Europe, le joueur semble vouloir s’inscrire dans le projet phocéen.

Pourtant, en Équateur, certains anciens n’hésitent pas à lui conseiller une toute autre voie. Et pas n’importe qui : Ivan Hurtado, véritable légende de la sélection avec plus de 160 sélections au compteur, a publiquement invité son jeune compatriote à privilégier le Golfe.

« Si j’étais Joël Ordoñez, j’irais en Arabie saoudite. Il doit penser à l’avenir. Une carrière de footballeur est courte. L’Arabie saoudite a un football compétitif, avec de grands joueurs ; les yeux du monde sont rivés sur ce pays », a-t-il expliqué à la télévision locale.

L’Arabie Saoudite plutôt que l’OM ?

Un message limpide, qui tranche radicalement avec la position du joueur. Du côté marseillais, on espère toujours que la volonté affirmée d’Ordoñez pèsera dans la balance, et que le défenseur saura pousser sa direction à négocier avec l’OM.

Mais les clubs saoudiens, eux, ne comptent pas se contenter d’un rôle d’observateur. Prêts à proposer des salaires colossaux et des primes de transfert attractives, ils disposent d’arguments financiers difficiles à ignorer. Les prochains jours pourraient donc être décisifs, avec un choix cornélien pour Ordoñez : suivre son rêve européen à Marseille, ou sécuriser sa carrière avec un contrat en or au Moyen-Orient.