Les infos du jour : le PSG signe Chevalier et fait une razzia au Ballon d’Or, Horneland ambitieux pour l’ASSE, rebondissements à l’OM
OM Mercato : l’argent du PSG va détourner Amine Adli de Marseille

Amine Adli après un match du Bayer Leverkusen la saison dernière.
Raphaël Nouet
7 août 2025

Courtisé par l’OM, Amine Adli (Leverkusen) est proche de s’engager avec Bournemouth, qui va recevoir une grosse indemnité du PSG pour Illya Zabarnyi.

🟨 Négociation en cours

Hier soir, L’Equipe a révélé que l’Olympique de Marseille avait coché le nom d’Amine Adli sur ses tablettes. Après quatre saisons au Bayer Leverkusen, l’ailier gauche a fait part de ses envies d’ailleurs. Sous contrat jusqu’en 2028 et coté 18 M€ par Transfermarkt, il intéresse les Phocéens, qui cherchent encore un ailier pour doubler les postes de Mason Greenwood et Igor Paixao.

Adli aurait plusieurs autres pistes

Mais ce jeudi, le journaliste allemand Florian Plettenberg annonce qu’Adli figure aussi sur les tablettes de Bournemouth. Il assure que le Franco-Marocain ne manque pas de courtisans et que son transfert pourrait se dessiner dans les derniers jours du mercato. Si les clubs anglais n’ont aucun problème financier et peuvent tous facilement recruter un Amine Adli, les Cherries s’apprêtent à recevoir en plus 63 M€ de la part du PSG pour le transfert de leur défenseur Illya Zabarnyi. Ils peuvent donc se permettre de surpayer le Bayer pour devancer la concurrence…

Pour l’OM, cette piste qui s’évanouit n’est pas forcément problématique car, au poste d’ailier gauche, il y a déjà Igor Paixao, donc, mais également Jonathan Rowe et éventuellement Pierre-Emerick Aubameyang.

« Le coup d’œil de But FC »

« Parmi les pistes de l’OM au poste d’ailier, celle menant à Amine Adli n’était pas vraiment la plus excitante. Aucun regret, donc, s’il doit signer ailleurs ! »

