Favoris sur le papier, les Verts devront pourtant faire mentir des statistiques lourdes de sens pour s’imposer à Laval samedi soir (20h). Une entrée en lice toujours difficile en Ligue 2, mais l’occasion d’un nouveau départ pour l’ASSE.

Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne se déplace à Laval pour son premier match de la saison en Ligue 2. Sur le papier, les Verts partent favoris, mais l’histoire récente invite à la prudence. Selon Opta, Saint-Étienne n’a plus remporté son match d’ouverture en Ligue 2 depuis 1996/97. Pire, sur les 7 dernières saisons dans l’antichambre de l’élite, le bilan est très lourd : 2 nuls et 5 défaites, dont les 5 plus récentes se sont soldées par des revers.

L’histoire rappelle que lors de cette saison 1996/97, malgré un départ difficile, l’ASSE avait enchaîné par une large victoire (4-0) contre… le Stade Lavallois, adversaire du jour. Mais la suite de l’exercice s’était avérée bien plus compliquée, avec une 17e place finale au classement.

Les stats sont contre l’ASSE à Laval

Sur le plan historique, Laval affiche un bilan solide à domicile face aux Verts. Les Tango n’ont perdu que 2 de leurs 20 réceptions de Saint-Étienne toutes compétitions confondues (9 victoires, 9 nuls). Leur dernière victoire contre Sainté remonte à octobre 2023, un succès 1-0 grâce à un but rapide d’Ibrahim Sissoko.

À noter également que Laval a récemment inversé la tendance sur ses matchs inauguraux en Ligue 2 : 2 victoires lors des 3 dernières ouvertures de saison, après une série noire de 9 matchs sans succès (5 nuls, 4 défaites).

Les Verts devront donc briser une mauvaise série et surmonter ce contexte historique délicat s’ils veulent repartir de Mayenne avec les 3 points. Une rencontre qui pourrait bien donner le ton pour une saison que les supporters espèrent plus radieuse.