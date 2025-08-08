Ce vendredi en fin de matinée, Olivier Létang a tenu une conférence de presse spéciale mercato Morceaux choisis :

Le LOSC va recruter

« La première des choses, c’est qu’on va avoir une équipe forte et un effectif très intéressant. Ce qui est important c’est de construire une mentalité. Comme la majorité des clubs on doit vendre des joueurs, j’aurais aimé tous les garder, mais il y a une réalité économique. Aujourd’hui il y a une responsabilité, avec le football français dans une situation horrible. Aujourd’hui, on perd 115 millions d’euros par rapport à la saison dernière, avec un club qui génère 50 millions d’euros hors vente de joueurs (…) On avance, on a déjà une base très très intéressante, avec Benjamin André qui est l’âme de l’équipe, avec le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (Olivier Giroud, ndlr). On veut des joueurs de qualité et des hommes qui rentrent totalement dans notre projet. C’est un moment où il faut rester calme, tranquille. Je suis le premier à vouloir avoir une équipe dès le mois de juillet. On échange tous les jours pour avoir la meilleure alchimie possible, et on aura une équipe compétitive. »

La signature imminente de Chevalier au PSG

« On cherche un numéro un. Quand on parle d’un garçon comme Lucas, qui est le meilleur gardien de L1 de la saison dernière et qui est international français, qui va chez le champion d’Europe, il s’agit d’un joueur de qualité. On liste les qualités et les profils. On en discute tous les jours avec l’entraîneur des gardiens. On veut un joueur avec un niveau élevé. On veut finaliser une décision le plus rapidement possible. Mais on cherche bien un numéro un à ce poste. On veut trouver la pièce qui entre parfaitement dans le puzzle. »

Le possible départ de Zhegrova à l’OM

« Edon est là. Je l’ai vu ce matin. On se voit presque tous les jours. On a passé un moment ensemble ce matin. Il est possible qu’il soit avec nous. Il va bien, s’entraîne bien. Il est possible qu’il reprenne l’entraînement avec l’équipe professionnelle lundi et qu’on puisse compter sur lui cette saison. Je n’ai pas eu de contact avec d’autres clubs français concernant Edon. On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné, je pense que les conditions ne sont plus trop réunies pour qu’il puisse partir. Plutôt que d’aller chercher un nouveau joueur, il est là, il est prêt, il a faim. S’il vient dans la bonne dynamique, avec l’envie de courir, tout donner pour l’équipe, faire partie de la meute, alors il sera là. »