ASSE Mercato : une recrue officialisée en défense !
ASSE Mercato : une recrue officialisée en défense !

Le président de l'ASSE, Ivan Gazidis, avant un match à Geoffroy-Guichard.
Bastien Aubert
8 août 2025

L’AS Saint-Étienne tient une nouvelle recrue prometteuse pour son couloir droit. Strahinja Stojkovic, jeune latéral serbe de 18 ans, s’est officiellement engagé avec les Verts. En provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade, le joueur arrive avec l’étiquette d’un grand espoir du football serbe, déjà suivi par plusieurs clubs européens.

🟦 Officiel

Capable d’évoluer aussi bien en défense qu’un cran plus haut, Strahinja Stojkovic se distingue par sa vitesse, son agressivité dans les duels et sa qualité de centre. Sa signature s’inscrit dans la politique de l’ASSE de miser sur de jeunes talents à fort potentiel, tout en renforçant des postes clés en vue de la saison à venir.

Stojkovic officialisé par l’ASSE

L’arrivée de Stojkovic devrait apporter davantage de concurrence et de profondeur dans l’effectif stéphanois, alors que le club nourrit de grandes ambitions pour retrouver l’élite du football français. Les supporters des Verts suivront avec attention ses premiers pas sous le maillot vert, lui qui va découvrir le football français et l’atmosphère bouillante de Geoffroy-Guichard.

