Stade Rennais Mercato : Dolberg et Werner dans le viseur, l’OL hors course !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : le LOSC vise un ancien capitaine de l’AC Milan

David Calabria avec la Supercoupe d'Italie entre les mains.
Raphaël Nouet
9 août 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : les Dogues en pole pour Davide Calabria, Diakité vers Bournemouth

Ekrem Konur assure que le LOSC est intéressé par le recrutement de l’ancien capitaine de l’AC Milan Davide Calabria. Le latéral droit de 28 ans est actuellement libre après la fin de son aventure chez les Rossoneri, où il a été formé. Le Panathinaïkos est également sur les rangs mais ce sont bien les Dogues qui tiennent la corde.
Par ailleurs, L’Equipe assure que Bafodé Diakité s’apprête à quitter le Nord pour s’engager avec Bournemouth. Les Cherries vont perdre leur défenseur central ukrainien Ilya Zabarni, transféré au PSG pour 63 M€. Ils ont fait de Diakité leur priorité pour le remplacer. Olivier Létang a en revanche prévenu qu’il serait le seul défenseur central à quitter le club cet été.

OGC Nice : Sinayoko pour remplacer Guessand

Hier, Aston Villa a officialisé le recrutement d’Evann Guessand. Ce transfert rapporte 35 M€ à l’OGC Nice, qui devrait pas accéder au Tour de Ligue de la C1 après sa défaite 0-2 en match aller du Troisième tour préliminaire contre le Benfica Lisbonne. Pour remplacer leur attaquant, les Aiglons songent à recruter l’Auxerrois Lassine Sinayoko. Mais l’AJA a pour le moment refusé les propositions de Sankt Pauli et du Dynamo Moscou pour son joueur.

AS Monaco : Hradecky a joué, Pogba présenté

L’ASM a disputé un match amical à Louis-II, hier, contre l’Inter Milan (1-2). Un match engagé, qui a vu Maghnes Akliouche ouvrir le score dès la 2e minute, sous les protestations des Italiens qui réclamaient une faute préalable sur Lautaro Martinez. Avant le coup d’envoi de cette partie, Paul Pogba a été présenté au public et a reçu une énorme ovation. Le nouveau gardien, le Finlandais Lukas Hradecky, a pour sa part disputé son premier match avec l’ASM et il ne s’est pas montré impérial sur les deux buts encaissés, manquant d’explosivité.

Toulouse FC : le Besiktas veut Gboho

Le milieu offensif du TFC Yann Gboho ne manque pas de courtisans. Parmi lesquels le Besiktas serait le plus pressant, selon L’Equipe. Le club turc aurait formulé une offre de 6 M€ pour le joueur de 24 ans, sous contrat pour encore deux saisons avec les Violets. Bologne et l’OL sont aussi attentifs à sa situation.

Lorient : Dermane est arrivé

Le promu en Ligue 1 a officialisé ce matin le recrutement de Karim Dermane. Ce milieu défensif de 21 ans arrive en provenance de Lommel. Il va s’engager sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Dermane est international togolais.

Gourvennec au Servette de Genève

Ancien entraîneur de Guingamp, Bordeaux, Lille et Nantes, Jocelyn Gourvennec s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le Servette de Genève. Deuxième du dernier championnat suisse, le club romand reste sur quatre défaites de rang. Gourvennec, qui n’a plus entraîné depuis son renvoi du FC Nantes en mars 2024, arrive ce samedi à Genève.

AS MonacoLigue 1Lorient FCLOSCOGC Nice
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet
Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Luis Diaz et Marcus Rashford animent le mercato estival du Barça
FC Barcelone...

FC Barcelone : notre Mercato idéal pour le Barça

Par Fabien Chorlet