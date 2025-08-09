Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : les Dogues en pole pour Davide Calabria, Diakité vers Bournemouth

Ekrem Konur assure que le LOSC est intéressé par le recrutement de l’ancien capitaine de l’AC Milan Davide Calabria. Le latéral droit de 28 ans est actuellement libre après la fin de son aventure chez les Rossoneri, où il a été formé. Le Panathinaïkos est également sur les rangs mais ce sont bien les Dogues qui tiennent la corde.

Par ailleurs, L’Equipe assure que Bafodé Diakité s’apprête à quitter le Nord pour s’engager avec Bournemouth. Les Cherries vont perdre leur défenseur central ukrainien Ilya Zabarni, transféré au PSG pour 63 M€. Ils ont fait de Diakité leur priorité pour le remplacer. Olivier Létang a en revanche prévenu qu’il serait le seul défenseur central à quitter le club cet été.

OGC Nice : Sinayoko pour remplacer Guessand

Hier, Aston Villa a officialisé le recrutement d’Evann Guessand. Ce transfert rapporte 35 M€ à l’OGC Nice, qui devrait pas accéder au Tour de Ligue de la C1 après sa défaite 0-2 en match aller du Troisième tour préliminaire contre le Benfica Lisbonne. Pour remplacer leur attaquant, les Aiglons songent à recruter l’Auxerrois Lassine Sinayoko. Mais l’AJA a pour le moment refusé les propositions de Sankt Pauli et du Dynamo Moscou pour son joueur.

AS Monaco : Hradecky a joué, Pogba présenté

L’ASM a disputé un match amical à Louis-II, hier, contre l’Inter Milan (1-2). Un match engagé, qui a vu Maghnes Akliouche ouvrir le score dès la 2e minute, sous les protestations des Italiens qui réclamaient une faute préalable sur Lautaro Martinez. Avant le coup d’envoi de cette partie, Paul Pogba a été présenté au public et a reçu une énorme ovation. Le nouveau gardien, le Finlandais Lukas Hradecky, a pour sa part disputé son premier match avec l’ASM et il ne s’est pas montré impérial sur les deux buts encaissés, manquant d’explosivité.

Toulouse FC : le Besiktas veut Gboho

Le milieu offensif du TFC Yann Gboho ne manque pas de courtisans. Parmi lesquels le Besiktas serait le plus pressant, selon L’Equipe. Le club turc aurait formulé une offre de 6 M€ pour le joueur de 24 ans, sous contrat pour encore deux saisons avec les Violets. Bologne et l’OL sont aussi attentifs à sa situation.

Lorient : Dermane est arrivé

Le promu en Ligue 1 a officialisé ce matin le recrutement de Karim Dermane. Ce milieu défensif de 21 ans arrive en provenance de Lommel. Il va s’engager sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Dermane est international togolais.

Gourvennec au Servette de Genève

Ancien entraîneur de Guingamp, Bordeaux, Lille et Nantes, Jocelyn Gourvennec s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le Servette de Genève. Deuxième du dernier championnat suisse, le club romand reste sur quatre défaites de rang. Gourvennec, qui n’a plus entraîné depuis son renvoi du FC Nantes en mars 2024, arrive ce samedi à Genève.