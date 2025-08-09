La direction de l’ASSE pense qu’Eirik Horneland pourra compter sur Pierre Ekwah et Joshua Duffus après la première trêve internationale, début septembre.

Ce samedi, à 20h, l’AS Saint-Etienne lance sa saison de Ligue 2 par un déplacement compliqué sur la pelouse de Laval. Elle va le faire sans plusieurs joueurs amenés à être titulaires si tout se passe bien lors des prochains mois. Et notamment Pierre Ekwah et Joshua Duffus. Le premier tente pour le moment de forcer son départ – alors que l’ASSE a levé son option d’achat auprès de Sunderland – alors que le second est dans l’attente d’un passeport.

Le club se montre patient avec Ekwah

Pour Ekwah, L’Equipe assure que les dirigeants stéphanois se montrent inflexibles en refusant de le vendre : « Le natif de Massy (Essonne) suit un programme individualisé, à Paris. Dans leur bon droit, ses dirigeants n’ont pas la volonté d’aller au bras de fer. Ni de le sanctionner, ou de le revendre d’ici la fin de l’été, alors que Stuttgart et le Betis Séville étudient son profil. Ils lui accordent du temps et se montrent plutôt optimistes quant à la probabilité de voir le gaucher reprendre son poste de sentinelle. Reste à savoir l’accueil que lui réserverait un Chaudron plus bouillant que jamais ».

Pour Duffus, le souci est uniquement administratif. L’ASSE ayant atteint son quota de joueurs extracommunautaires avec le Néo-Zélandais Ben Old et l’Israélien Mahmoud Jaber, il a fallu que Duffus fasse une demande pour obtenir la nationalité jamaïcaine, pays d’origine de sa mère, qui a des accords avec l’Union européenne. Il l’a obtenue mais il est désormais en attente d’un passeport. Après quoi, il pourra jouer. L’Equipe précise que son recrutement ne signifie pas que Lucas Stassin va être vendu.