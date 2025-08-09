Pour l’ouverture de la saison de Ligue 2, ce soir à Laval, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, devrait aligner un joueur majeur qu’il avait annoncé blessé.

La saison de Ligue 2 démarre ce samedi. Guingamp et Le Mans seront les premiers à se jeter dans la bataille, à 14h, avant douze autres équipes qui joueront à 20h. Dont l’énorme favori de la compétition, l’AS Saint-Etienne. Entre leur mercato somptueux, qui a battu tous les records de dépenses pour la division, leur ferveur unique (plus de 20.000 abonnés, là aussi un record pour la L2) et leur aura légendaire, les Verts sont des champions en puissance.

Davitashvili finalement titulaire ?

Mais il faudra confirmer ce statut dès ce samedi, avec pour commencer un déplacement très compliqué à Laval. Cela fait deux ans que les Mayennais flirtent avec la montée. Ils sont très forts à domicile et entendent évidemment frapper un grand coup en se payant d’entrée le scalp du favori de la Ligue 2. Pour ce voyage qui s’annonce ardu, Eirik Horneland avait annoncé devoir se passer de six joueurs majeurs. Finalement, ce sera plutôt cinq car, selon L’Equipe, Zuriko Davitashvili devrait finalement être aligné !

L’ailier géorgien, qui a des envies d’ailleurs mais devrait être retenu, a connu une préparation tronquée par deux pépins physiques. Mais il irait beaucoup mieux et pourrait donc débuter la partie. Voici le onze stéphanois envisagé par L’Equipe : Larsonneur – Ferreira, Lamba, Nadé, Annan – Moueffek, Gadegbeku, Tardieu – Cardona, Boakye, Davitashvili.