Formé à l’OL, Mattéo Commaret est arrivé au Stade Lavallois cet été. Le défenseur central espère être sur le terrain ce soir pour la 1ère journée de L2 contre l’ASSE.

Pendant un temps, en juin, la France du football a cru que le plus grand derby du pays allait se déplacer en Ligue 2 pour la saison 2025-26. Mais l’OL est finalement parvenu à convaincre la DNCG de ne pas le rétrograder malgré ses comptes dans le rouge vif. Et seule l’ASSE, descendue sportivement, jouera donc en L2 lors des douze prochains mois. Mais cela n’empêchera pas certains matches d’avoir un petit goût de derby pour les Verts. Ainsi, ce soir à Laval, pour l’ouverture du championnat, ils vont croiser un ancien Lyonnais très motivé à l’idée de les affronter.

« Jouer contre Saint-Étienne, ce n’est pas anodin pour moi »

Le défenseur central Mattéo Commaret est arrivé en Mayenne cet été en provenance de Bourg-en-Bresse. A So Foot, il a dit combien croiser l’ASSE le motivait : « S’il y a bien un truc que j’ai gardé de l’OL, c’est le derby. Toute ma carrière, ça me fera un truc. Même à Bourg-Péronnas, on a joué Saint-Étienne en Coupe de France et c’était particulier (ndlr, victoire de l’ASSE 0-3). Ce match, tu le prépares une à deux semaines avant et tu ne penses qu’à ça, jour et nuit. Jouer contre Saint-Étienne, ce n’est pas anodin pour moi. Après que ce soit lors de la première ou de la cinquième journée, je savais que j’allais les affronter cette année donc ce n’est pas complètement une surprise. Ceci dit, j’ai été malade et j’ai perdu quatre kilos donc j’ai moins joué que prévu pendant la préparation. J’espère être prêt ».

L’Equipe pense que Commaret sera aligné dans une défense à cinq, ce soir. Ce qui donnera une raison de plus aux Verts de s’imposer en Mayenne, en plus de la volonté de bien lancer leur saison et de battre d’entrée un rival pour la montée.