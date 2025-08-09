L’Equipe comme Romain Molina assurent que Kilmer Sport n’a qu’un objectif : mettre en avant son recrutement en oubliant les précédents mais aussi le centre de formation.

Rarement, ces dernières années, l’AS Saint-Etienne n’aura abordé une saison avec autant d’optimisme. Certes, elle évolue en Ligue 2 en 2025-26 mais elle est la grandissime favorite du championnat avec son record de dépenses pour la division (plus de 20 M€ investis pour renforcer l’équipe) et d’abonnements (plus de 20.000 encartés à Geoffroy-Guichard). De quoi jouer les PSG à l’étage du dessous. Après une première année décevante dans le Forez, Kilmer Sports semble avoir pris la mesure du club en sa possession. Hélas pour le fonds d’investissement, ça ne suffit pas à lui éviter des critiques…

« La direction de Saint-Etienne ne s’occupe presque pas de sa formation/jeunes »

Ainsi, ce samedi, jour de 1ère journée de Ligue 2 avec un déplacement périlleux à Laval, Romain Molina a écrit sur X : « La direction de Saint-Etienne ne s’occupe presque pas de sa formation/jeunes (plusieurs n’ont aucune nouvelle et n’ont aucune idée du projet pour eux). Tout ce qui compte, c’est de mettre en avant les recrues de cette même direction… ». Pas forcément vrai puisqu’Eirik Horneland a promu plusieurs jeunes du centre lors des premiers entraînements de l’intersaison et qu’il a demandé à toutes les équipes de jouer dans le même schéma que lui (4-4-3).

Mais cette volonté de mettre en avant son recrutement se retrouve dans l’article de L’Equipe consacré à l’ASSE ce samedi. Il y est dit que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne sont pas à vendre, que seuls Yvann Maçon, Dylan Batubinsika et Benjamin Bouchouari sont dans ce cas, « parce qu’ils appartiennent à l’ancien monde, celui du duo présidentiel Bernard Caiazzo-Roland Romeyer ». Et ainsi, entre le journaliste d’investigation et le quotidien sportif, on a bien l’impression que Kilmer Sport essaye de solder les comptes avec le passé des Verts…