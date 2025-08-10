Revue de presse : un cadre du LOSC vers un départ ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Eirik Horneland donne des nouvelles rassurantes de certains joueurs après Laval

ASSE : Eirik Horneland donne des nouvelles rassurantes de certains joueurs après Laval
William Tertrin
10 août 2025

Après la match nul de l’ASSE contre Laval, Eirik Horneland a donné quelques nouvelles des joueurs sortis prématurément.

Malgré un début de saison en Ligue 2 marqué par un match nul 3-3 face à Laval, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Eirik Horneland, s’est voulu confiant et a rassuré après la sortie prématurée de plusieurs Verts dans cette rencontre.

Plus de peur que de mal

« Augustine Boakye et Ebenezer Annan, tout comme Aïmen Moueffek, sont sortis avec des crampes. Ces joueurs ont encore besoin de minutes de jeu pour progresser physiquement mais leurs prestations sont déjà encourageantes », a expliqué le coach norvégien, dans des propos rapportés par le site officiel du club.

Pour lui, ces premières difficultés sont logiques, voire attendues, dans cette phase initiale de la saison : « J’ai dit avant le lancement de saison que sur le plan physique, le début de saison pourrait être un peu difficile. Petit à petit, on va arriver à notre plein régime. »

Un contexte particulier pour les joueurs

Il a également insisté sur le contexte particulier dans lequel évolue son équipe : « Ce n’est pas facile de jouer un match avec une équipe qui doit composer avec des absences et qui accueille de nouveaux joueurs. Mais ce groupe compte de bons joueurs de football, quand ils connectent, ils font de belles choses ensemble. »

L’optimisme de Horneland repose donc sur la capacité de ses joueurs à s’adapter et à retrouver rapidement leur meilleure forme, essentielle pour envisager une saison compétitive.

ASSELigue 2
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet