Après la match nul de l’ASSE contre Laval, Eirik Horneland a donné quelques nouvelles des joueurs sortis prématurément.

Malgré un début de saison en Ligue 2 marqué par un match nul 3-3 face à Laval, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Eirik Horneland, s’est voulu confiant et a rassuré après la sortie prématurée de plusieurs Verts dans cette rencontre.

Plus de peur que de mal

« Augustine Boakye et Ebenezer Annan, tout comme Aïmen Moueffek, sont sortis avec des crampes. Ces joueurs ont encore besoin de minutes de jeu pour progresser physiquement mais leurs prestations sont déjà encourageantes », a expliqué le coach norvégien, dans des propos rapportés par le site officiel du club.

Pour lui, ces premières difficultés sont logiques, voire attendues, dans cette phase initiale de la saison : « J’ai dit avant le lancement de saison que sur le plan physique, le début de saison pourrait être un peu difficile. Petit à petit, on va arriver à notre plein régime. »

Un contexte particulier pour les joueurs

Il a également insisté sur le contexte particulier dans lequel évolue son équipe : « Ce n’est pas facile de jouer un match avec une équipe qui doit composer avec des absences et qui accueille de nouveaux joueurs. Mais ce groupe compte de bons joueurs de football, quand ils connectent, ils font de belles choses ensemble. »

L’optimisme de Horneland repose donc sur la capacité de ses joueurs à s’adapter et à retrouver rapidement leur meilleure forme, essentielle pour envisager une saison compétitive.