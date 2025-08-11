ASSE : Horneland dévoile un secret explosif sur le mercato 

Alors que l’AS Saint-Étienne a démarré sa saison à Laval (3-3), l’entraîneur Eirik Horneland a glissé un message à peine crypté sur le mercato en cours.

L’ASSE ne cesse de garder ses supporters en haleine. La semaine dernière, les séances d’entraînement se sont tenues à huis clos, privant le public de l’habituelle immersion dans les coulisses du club. Mais cette décision n’est pas anodine.

Eirik Horneland a dévoilé un indice qui ne manque pas d’alimenter les spéculations autour du mercato stéphanois. « Pour moi c’est important d’ouvrir les entraînements au public, » a-t-il confié dans des propos relayés par EVECT. « Néanmoins, du fait du mercato et de l’arrivée de certains joueurs la semaine dernière (João Ferreira et Ebenezer Annan), on ne l’a pas fait. Mais normalement, on pourra le faire la semaine prochaine (ndlr, cette semaine). »

Plus révélateur encore, l’ancien coach norvégien a précisé : « On voulait que les recrues s’entraînent avec nous mardi et qu’on garde la confidentialité. On va essayer d’en ouvrir une par semaine, si vous voyez qu’il n’y en a pas d’ouverte, c’est certainement qu’on sera en train de recruter un joueur, ça servira de signal. » Un message lâché avec un sourire, mais qui en dit long sur les intentions de l’ASSE en coulisses.