Après Trabzonspor ou encore l’OL, un nouveau club vient d’être associé à Benjamin Bouchouari, le milieu de l’ASSE.

L’AS Saint-Étienne, qui vient de concéder le nul à Laval (3-3) pour son retour en Ligue 2, pourrait bientôt voir partir Benjamin Bouchouari. Le joueur de 23 ans, arrivé à l’été 2022 pour un peu plus d’un million d’euros, totalise déjà 96 apparitions sous le maillot vert pour deux buts inscrits.

Bouchouari en Grèce ?

La descente du club ligérien ouvre des opportunités sur le marché, et Bouchouari suscite désormais des convoitises à l’étranger. Parmi elles figure le PAOK Salonique, en quête d’un renfort au milieu et qui espère se qualifier pour la phase de ligue de Ligue Europa, rapporte le média grec SPORT24.

Pour rappel, la presse turque évoquait il y a peu un accord entre les Verts et Trabzonspor pour un transfert estimé entre 3,5 M€ et 4,5 M€, mais les discussions se sont arrêtées après l’intérêt présumé de l’OL, finalement démenti. Absent face à Laval pour une blessure au dos, du moins officiellement, Bouchouari devrait bel et bien quitter le Forez avant la clôture du mercato.