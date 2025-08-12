ASSE Mercato : coup dur pour Davitashvili ! 

Déterminé à quitter l’AS Saint-Étienne, Zuriko Davitashvili (24 ans) fait face à un mur sur le marché des transferts.

🟥 Rumeur

Statu quo dans le dossier Zuriko Davitashvili. L’ASSE a clairement affiché sa position : l’ailier géorgien n’est pas à vendre à moins d’une offre XXL, autour de 20 millions d’euros. Selon Le 10 Sport, ce tarif élevé, pour le moment, bloque toutes les velléités d’acquisition. À 24 ans, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux possède pourtant une belle cote sur le marché, mais les clubs intéressés hésitent à mettre une telle somme.

Aucune proposition proche de ce montant n’a été reçue par l’ASSE durant cet été. La situation se complique donc pour le milieu offensif, qui espérait pouvoir quitter le Forez rapidement pour poursuivre sa progression ailleurs.

Davitashvili trop cher pour le marché

Dans cet imbroglio, l’ASSE tient bon. Le club ligérien n’a pas l’intention de brader un joueur important, surtout à un prix inférieur à ses attentes. Une stratégie risquée qui pourrait provoquer des tensions si la situation venait à durer.

À ce stade, on ne voit pas clairement quelle porte de sortie pourrait s’ouvrir pour Zuriko Davitashvili. Le joueur reste donc sous contrat, entre frustration et incertitudes pour la suite de sa carrière.