Mercato OL : Matic, Fofana, Maitland-Niles… un dernier rush qui s’annonce animé !
ASSE Mercato : ça bouge pour Nadé, un maestro au cœur des discussions !

Mickaël Nadé (ASSE)
Bastien Aubert
12 août 2025

Le mercato de l’AS Saint-Étienne est loin d’être bouclé. Alors que les semaines avancent, le club forézien continue de s’activer pour renforcer plusieurs secteurs clés de son équipe.

🟥 Rumeur

Si Kilmer Sports a en tête d’attendre les trois premières journées de Ligue 2 pour fixer la suite du mercato estival, des dossiers pourraient déjà bouger du côté de l’ASSE. Et, ce, dans les deux sens. Selon Peuple Vert, Lecce a récemment manifesté un intérêt pour Mickaël Nadé, mais pour l’instant, aucune offre concrète n’a été déposée. Le défenseur stéphanois reste donc dans l’attente, tandis que le club scrute d’autres options pour le flanc gauche de sa défense.

Mais ce n’est pas tout. Les Verts explorent également le marché des milieux défensifs, à la recherche d’un joueur capable d’apporter plus de solidité et de présence au cœur du jeu. Le club ligérien sait qu’un bon équilibre passe par un milieu performant, et c’est une priorité pour cette intersaison.

L’ASSE cherche encore un 6 et un 10

Par ailleurs, un dossier particulièrement intriguant concerne le recrutement d’un milieu créateur, ce fameux « numéro 10 » capable d’organiser le jeu et d’insuffler du rythme à l’équipe. Selon Peuple Vert, des discussions ont été engagées avec un joueur évoluant dans un championnat européen hors des Big 5 (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France).

Malgré cet intérêt, les négociations n’auraient pas abouti à un accord concret, les pourparlers étant pour le moment au point mort. Cela montre néanmoins que l’ASSE garde cette piste à l’esprit, consciente qu’un joueur créatif pourrait changer la dynamique collective.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le mercato stéphanois s’annonce encore très animé dans les jours à venir, avec plusieurs pistes à suivre et des décisions à prendre rapidement pour préparer une saison ambitieuse. Un renfort en 6 reste à mes yeux vital pour exister en Ligue 2. »

