ASSE Mercato : c’est officiel pour Duffus !

L’ASSE vient d’officialiser le recrutement de Joshua Duffus (20 ans), dont la signature a été retardée en raison d’un problème de passeport.

L’AS Saint-Etienne vient de diffuser un clip dans lequel on voit un joueur prendre place dans un salon de thé à la décoration typiquement anglaise. Ce joueur, c’est évidemment Joshua Duffus, dont l’arrivée était bloquée en raison d’un problème de passeport. Les Verts ayant atteint leur quota de joueurs extracommunautaires (Davitashvili et Jaber), il fallait que le joueur formé à Brighton prenne la nationalité jamaïcaine, pays de sa mère ayant des accords avec l’UE.

C’est chose faite et Duffus est officiellement stéphanois pour les quatre prochaines saisons. Au site de l’ASSE, il a déclaré : « Je rejoins un très grand club, forcément associé à un stade incroyable dans lequel j’ai hâte de débuter. J’ai envie de contribuer à remettre ce club dans l’élite, là où il doit être. Pour cela, j’ai envie d’apporter à l’équipe une agressivité saine sur le terrain et surtout, j’espère être décisif et marquer des buts ».