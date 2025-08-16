RC Lens – OL : Pierre Sage et son clan n’en veulent pas à Textor

L’adjoint de Pierre Sage au RC Lens, Jamal Alioui, n’a pas de rancoeur envers John Textor, qui avait viré le duo de l’OL…

RC Lens – OL, ce sera le match des retrouvailles entre Pierre Sage et son ancien club, cet après-midi à Bollaert. Invité à évoquer le parcours de Sage à l’OL, Jamal Alioui, qui est l’adjoint de Sage à Lens après l’avoir été à Lyon, ne semble pas nourriture une quelconque amertume envers John Textor. « Certaines fois, on juge des situations négatives à nos yeux, mais on ne sait pas le bien qu’il y a derrière. Donc, l’amertume, oui et non. Parce qu’en fait, il ne faut pas oublier une chose. Si on a beaucoup matraqué John Textor, il nous a donné l’opportunité de pouvoir entraîner au plus haut niveau », a glissé l’ancien défenseur, sur RMC.

Alioui n’oublie donc pas que c’est Textor qui avait donné sa chance à Sage et à son staff. Ce qui ne l’empêche pas de regretter sa décision d’arrêter l’aventure, en cours de saison dernière… « À la fois, son choix n’était pas compréhensible au moment où il l’a effectué. On est à trois points de la Ligue des champions et toujours qualifié en Coupe d’Europe. Mais après, c’est son choix. Je l’ai eu au téléphone après. Je me suis permis de lui envoyer un message quand il a eu tous ses problèmes parce que je n’oublie pas le bien qu’il a pu faire aussi dans notre évolution en tant qu’entraîneur. » Plus reconnaissant que rancunier, Alioui.