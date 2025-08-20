PSG Mercato : enfin un indésirable en moins à Paris ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid : Mastantuono provoque une première polémique qui pourrait coûter cher ! 

Franco Mastantuono (Real Madrid)
Bastien Aubert
20 août 2025

La première apparition de Franco Mastantuono avec le Real Madrid pourrait déjà coûter cher au club espagnol. Entré en jeu face à Osasuna ce mardi lors de la victoire 1-0 des Merengues, est accusé d’avoir été aligné de manière irrégulière. 

Première polémique de la saison au Real Madrid. Entré en jeu face à Osasuna ce mardi lors de la victoire 1-0 des Merengues, Franco Mastantuono est accusé d’avoir été aligné de manière irrégulière. 

Miguel Galán, avocat et président du Centre national de formation des entraîneurs de football (CENAFE), parle d’un « alignement incorrect », rappelant que Mastantuono, recruté pour 60 millions d’euros cet été, appartient officiellement à l’équipe première et non au Castilla.

Osasuna a 24h pour contester 

Osasuna dispose désormais de 24 heures après le match pour déposer un recours auprès de la Commission des Compétitions de la RFEF. Si le recours est accepté, le Real pourrait se voir infliger une défaite sur tapis vert, transformant une victoire sur le terrain en véritable fiasco administratif.

Au-delà de cette rencontre, l’affaire révèle une faille réglementaire qui pourrait peser sur le Real dans les prochaines semaines. Tant que Mastantuono ne sera pas officiellement intégré à l’équipe réserve, sa participation aux matchs officiels du groupe professionnel reste juridiquement contestable.

Le choix du numéro 30 ajoute à la polémique. Cette manœuvre permet théoriquement au Real Madrid de libérer une place dans son effectif et d’alléger ses calculs de fair-play financier, mais elle pourrait se retourner contre lui si les instances fédérales décidaient d’appliquer une sanction. Le compte à rebours est lancé pour le Real Madrid, qui devra rapidement clarifier la situation pour éviter un désastre administratif sur le terrain.

LigaReal Madrid
#A la une#RUMEURS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet