Real Madrid : Mastantuono provoque une première polémique qui pourrait coûter cher ! 

Première polémique de la saison au Real Madrid. Entré en jeu face à Osasuna ce mardi lors de la victoire 1-0 des Merengues, Franco Mastantuono est accusé d’avoir été aligné de manière irrégulière.

Miguel Galán, avocat et président du Centre national de formation des entraîneurs de football (CENAFE), parle d’un « alignement incorrect », rappelant que Mastantuono, recruté pour 60 millions d’euros cet été, appartient officiellement à l’équipe première et non au Castilla.

Osasuna a 24h pour contester

Osasuna dispose désormais de 24 heures après le match pour déposer un recours auprès de la Commission des Compétitions de la RFEF. Si le recours est accepté, le Real pourrait se voir infliger une défaite sur tapis vert, transformant une victoire sur le terrain en véritable fiasco administratif.

Au-delà de cette rencontre, l’affaire révèle une faille réglementaire qui pourrait peser sur le Real dans les prochaines semaines. Tant que Mastantuono ne sera pas officiellement intégré à l’équipe réserve, sa participation aux matchs officiels du groupe professionnel reste juridiquement contestable.

Le choix du numéro 30 ajoute à la polémique. Cette manœuvre permet théoriquement au Real Madrid de libérer une place dans son effectif et d’alléger ses calculs de fair-play financier, mais elle pourrait se retourner contre lui si les instances fédérales décidaient d’appliquer une sanction. Le compte à rebours est lancé pour le Real Madrid, qui devra rapidement clarifier la situation pour éviter un désastre administratif sur le terrain.