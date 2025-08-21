OM Mercato : Benatia relance El Khannouss et une option séduisante pour remplacer Rabiot ! 

Après avoir placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts, l’OM s’active pour trouver un meneur de jeu capable de dynamiser son entrejeu. Deux pistes alléchantes émergent à l’étranger.

🟥 Rumeur

L’OM prépare déjà l’après Rabiot. SelonLa Tribune Olympienne, deux pistes sont actuellement creusées par le borad olympien pour occuper le poste de numéro 10 cette saison : Bilal El Khannouss (Leicester) et Facundo Buonanotte (Brighton).

Le dossier El Khannouss est loin d’être simple. À seulement 20 ans, l’international marocain est l’un des grands espoirs de son paye. Créatif, à l’aise techniquement, capable d’évoluer en 10 ou légèrement plus bas, il coche toutes les cases du profil recherché par l’OM. Mais un obstacle de taille se dresse : le joueur est déjà très proche de signer à Crystal Palace, club qui a devancé la concurrence en Premier League. Les dirigeants marseillais partent donc de très loin dans ce dossier, même s’ils n’ont pas abandonné l’idée de tenter leur chance.

Plus accessible, la piste Facundo Buonanotte mène à Brighton. Âgé de 20 ans, l’Argentin est considéré comme un grand talent par les Seagulls mais peine encore à s’imposer comme titulaire indiscutable en Premier League. Son profil technique et sa vision du jeu séduisent Pablo Longoria, qui espère convaincre le club anglais de le prêter ou de négocier un transfert à prix raisonnable.

Pour l’OM, la recherche d’un numéro 10 reste une priorité afin de donner plus de liant et de créativité à son animation offensive. Dans un contexte où le club phocéen a besoin de faire oublier Rabiot, attirer un jeune talent prometteur serait un signal fort.

« Le coup d’œil de But FC »

« L’OM ne devra pas se manquer dans son choix du successeur d’Adrien Rabiot, qui part avec pertes et fracas cet été. À choisir, la piste El Khannouss semble plus alléchante sur le papier : le dossier est suivi depuis des mois mais avec toujours le même problème de la concurrence anglaise. »