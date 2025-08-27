ASSE, LOSC, OL Mercato : un nouveau défenseur de L1 prêt à snober les 3 clubs ! 
OM Mercato : Marseille a déjà identifié le successeur de Balerdi ! 

Joel Ordonez (à droite) lors d'un match du Club Bruges en championnat de Belgique.
Bastien Aubert
27 août 2025

Alors que Leonardo Balerdi a vu son départ écarté dès le mois de mai dernier, l’OM a déjà ciblé celui qui pourrait prendre la relève à moyen terme : Joel Ordoñez (Bruges, 21 ans).

🟥 Rumeur

L’OM s’active toujours pour renforcer sa défense. Et la priorité est connue de tous depuis des semaines : Joel Ordoñez (Bruges, 21 ans).La vente de Jonathan Rowe à Bologne pour 17 millions d’euros (hors bonus) devrait servir de levier pour financer cette opération. Puissant, athlétique, bon relanceur et déjà doté d’une expérience européenne, le défenseur équatorien incarne parfaitement le profil recherché par Roberto De Zerbi pour sécuriser l’arrière-garde marseillaise.

Surtout, L’Équipe affirme qu’il est vu au club comme le successeur naturel de Leonardo Balerdi. Si le capitaine argentin a été jugé intransférable cet été, l’OM sait que son avenir pourrait s’écrire ailleurs à moyen terme, notamment à l’horizon 2026, date à laquelle son contrat et sa valeur sur le marché pourraient susciter de nouveaux débats. L’arrivée d’Ordoñez permettrait ainsi d’anticiper cette échéance et de préparer une transition en douceur.

Bruges réclame environ 30 M€ pour Ordoñez

Mais le dossier est loin d’être simple : Bruges n’a aucune intention de brader son joyau défensif. Le club belge dispute ce soir un barrage retour de Ligue des champions face aux Rangers (aller : 3-1), et ne souhaite pas affaiblir son effectif avant une éventuelle qualification. Bruges réclame environ 30 millions d’euros, un montant important pour Marseille, qui doit jongler avec ses finances tout en renforçant d’autres secteurs de jeu.

De son côté, Ordoñez est séduit par le projet marseillais. La perspective d’évoluer dans un championnat compétitif, devant le public incandescent du Vélodrome et sous la houlette de De Zerbi, ne le laisse pas indifférent. Mais encore faut-il que les deux clubs trouvent un terrain d’entente, et le timing pourrait jouer contre l’OM si Bruges accède à la phase de groupes de la Ligue des champions.

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

