Hakim Ziyech a enfin pris sa décision : l’international marocain va s’engager avec Elche, promu en Liga. Un choix assez surprenant pour le joueur, en quête de rebond après une période semée d’incertitudes.

L’été a été long pour Hakim Ziyech, laissé libre après six mois discrets à Al-Duhail. À 32 ans, l’ex-star de l’Ajax et de Chelsea s’est retrouvé sans club ni réelle préparation, avec pour beaucoup le doute d’un destin en pointillés. Entre blessures récurrentes et absence de visibilité sur le marché, le Marocain a vu son statut s’effriter alors qu’il n’aspirait qu’à retrouver la lumière du haut niveau. Face à l’attentisme d’autres clubs européens, Ziyech n’a pas hésité : Elche représente désormais sa porte d’entrée pour un retour ambitieux en Liga, où il est attendu comme un joueur clé pour épauler l’équipe actuellement 12e du championnat espagnol. Fini les doutes, le voilà prêt à inscrire son nom dans un projet qui lui offre une vraie scène pour exprimer sa créativité et reprendre du rythme.

Un coup audacieux pour Elche

Ce choix opéré par Ziyech n’est pas anodin. Rejoindre la Liga, l’un des championnats les plus relevés d’Europe, c’est retrouver l’intensité de la compétition et tester de nouveau sa capacité à peser face à l’élite. Pour le joueur, c’est l’heure de prouver qu’il a encore son mot à dire, malgré les coups durs et un dernier passage compliqué. L’environnement proposé par Elche, stable et ambitieux, pourrait être le cadre parfait pour renaître. Elche signe un pari atypique en attirant un nom comme Ziyech, qui retrouvera notamment à Elche l’ancien stéphanois Léo Pétrot.