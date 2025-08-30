Georges Mikautadze va quitter l’OL. Qui s’active pour le remplacer.

Soucieux de renflouer ses caisses, l’OL va céder Georges Mikautadze à Villarreal. Un transfert qui devrait permettre au club rhodanien d’empocher 30 M€. Et forcément, l’OL doit faire vite pour trouver un buteur, surtout qu’Alexandre Lacazette n’est plus là lui non plus, parti à Neom.

Satriano (RC Lens) est pisté, mais…

Deux pistes ont déjà fuité, mais selon Foot Mercato, Martin Satriano (Lens) et Medhi Taremi (Inter) ne sont pas considérés par l’état major de l’OL comme les possibles successeurs de Mikautadze… « L’OL s’est penché sur le profil de Martín Satriano du RC Lens mais aussi sur celui de l’international iranien Mehdi Taremi, qui évolue à l’Inter Milan. Ces deux profils correspondent plutôt à la doublure souhaitée par Lyon, qui avance désormais sur un titulaire », avance le média. Qui ajoute : « Une troisième piste, qui n’a pas encore fuité dans la presse, est étudiée par l’OL et serait même à un stade avancé. Nul doute que l’on devrait rapidement connaître le nom de cet attaquant, qui aura la lourde tâche de remplacer Mikautadze sur le front de l’attaque lyonnaise. » Le mystère reste donc entier…