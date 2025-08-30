Annoncé tout proche de l’OL, Martin Satriano va bel et bien rejoindre Lyon, sous forme d’un prêt payant avec option d’achat.

Arrivé à l’été 2024 au RC Lens, Martin Satriano a définitivement été acheté cet été mais va relancer sa carrière à l’Olympique Lyonnais. Comme annoncé à l’instant par L’Équipe et Foot Mercato, l’attaquant de 24 ans, qui n’a joué que 7 matches de Ligue 1 avec Lens la saison dernière, va rejoindre l’OL. Tout est désormais bouclé pour un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat à cinq millions d’euros, dont l’obligation est conditionnée.

Simon Banza pour remplacer Martin Satriano ?

Il faut dire que l’OL cherche à densifier son secteur offensif avec le départ de Georges Mikautadze, transféré à Villarreal pour plus de 30 millions d’euros. Lens voit ainsi l’un de ses attaquants se relancer chez un concurrent, tandis que le club rhodanien doit encore finaliser sa quête d’attaquants avant la clôture du mercato. Le mercato n’est pas non plus fini au RCL, qui veut faire revenir Simon Banza, actuellement à Braga.