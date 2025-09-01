Le feuilleton s’intensifie dans le Forez à la veille de la clôture du mercato. Recruté à prix fort cet été, Pierre Ekwah pourrait déjà tourner le dos à l’AS Saint-Étienne, alors que l’intérêt pressant de Levante bouleverse toutes les certitudes. En coulisses, les tractations s’accélèrent et la tension monte d’un cran à chaque minute qui passe. L’incertitude est totale autour du milieu de terrain, dont l’avenir s’écrit désormais en pointillés.

Une erreur du mercato

Arrivé dans le Forez fin août 2024 en provenance de Sunderland contre un chèque de 6 M€, Pierre Ekwah était censé faire la préparation avec les verts et débuter titulaire sous les ordres d’Eirik Horneland… À seulement 23 ans, le Français d’origine ghanéenne a déjà disputé 164 matches professionnels, fort de ses expériences en Angleterre et en Ligue 1. Une saison dernière en demi-teinte qui suffit à convaincre la direction d’investir sur le joueur.

Un conflit persistant avec la direction des Verts

L’idylle a tourné court. Frustré d’avoir à évoluer en Ligue 2 et confronté à une baisse de salaire, Ekwah a choisi de snober son équipe en refusant de réintégrer l’effectif. La tension s’est vite installée. Le club, ferme sur ses positions, l’a même envisagé un temps pour la réserve. Finalement, le milieu est revenu à L’Étrat la semaine passée, mais sans retrouver le groupe principal. Le dossier traîne, symbolisant un bras de fer de plus en plus pesant pour les Stéphanois. Cette gestion complexe a divisé dirigeants, staff et supporters, certains n’hésitant pas à faire entendre leur mécontentement en tribunes.

Levante accélère dans la dernière ligne droite

Levante, de son côté, a flairé la bonne affaire. Le club valencien cherche à étoffer son milieu et voit en Ekwah l’élément parfait pour densifier l’entrejeu. Les discussions se sont intensifiées ces dernières heures, alors que les Verts hésitent toujours : faut-il tout tenter pour retenir ce joueur talentueux, ou saisir l’occasion de tourner la page sur une situation explosive ?