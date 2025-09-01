Alors que son avenir à l’AS Saint-Étienne était en suspens, Lucas Stassin a pris une décision forte : l’attaquant belge veut quitter le Forez. Et le Paris FC est prêt à tout pour l’attirer.

Une offre monumentale sur la table

Le club parisien a formulé une offre de 29 M€ bonus compris pour enrôler le buteur de 19 ans. Une somme exceptionnelle qui témoigne des ambitions grandissantes du PFC, désireux de franchir un cap en misant sur un jeune talent à fort potentiel.

La volonté du joueur est claire

Stassin, séduit par le projet parisien, souhaite rejoindre la capitale. Son agent pousse également pour finaliser rapidement l’opération, conscient que cette opportunité pourrait être décisive pour la suite de sa carrière.

L’ASSE face à un dilemme

Du côté des Verts, la balle est désormais dans leur camp. Accepter une offre aussi alléchante financièrement ou tenter de retenir un joueur qui ne se projette plus dans le projet stéphanois ?

La décision s’annonce délicate pour la direction, tiraillée entre faire une grosse plus-value et celle de conserver un attaquant prometteur.