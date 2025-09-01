Alors que l’AS Saint-Étienne souhaitait prolonger son jeune attaquant, N’Guessan et son entourage ont décidé de dire non. Le joueur, soutenu par son père, refuse la proposition de prolongation formulée par les dirigeants stéphanois.

Un talent déjà convoité

Auteur de belles prestations qui n’ont pas manqué d’attirer l’attention, N’Guessan est très sollicité sur ce mercato estival. Le Paris FC est même passé à l’action avec une offre évaluée à 7,5 millions d’euros, mais celle-ci a été refusée par l’ASSE, soucieuse de ne pas brader l’un de ses plus grands espoirs.

Un avenir qui s’éloigne de Saint-Étienne ?

Malgré la volonté affichée du club forézien de conserver son attaquant, le refus catégorique du joueur et de son père de prolonger complique fortement le dossier. En fin de contrat en juin 2027, les Verts risquent de se retrouver dans une situation délicate : vendre dès cet été ou prendre le risque de le voir partir libre plus tard.

Le mercato dictera la suite

Si l’ASSE campe sur ses positions financières, la pression pourrait s’intensifier dans les prochaines semaines. Les clubs intéressés savent désormais que la porte n’est pas fermée, et que N’Guessan, lui, souhaite franchir le cap en signant dans un nouveau club.

Le Stade Rennais en embuscade ?

Le Stade Rennais pourrait sur les dernières heures du mercato foncer sur N’guessan comme le laisse sous entendre Mohamed Toubache Ter sur X…