FC Nantes Mercato : Maicon a failli signer chez les Canaris !

Le FC Nantes avait un plan pour renforcer son flanc gauche au mercato estival, mais il ne se concrétisera pas : Maicon (Levski Sofia, 25 ans).

Les supporters du FC Nantes sont refaits. S’ils avaient émis des doutes sur la capacité de leurs dirigeants à générer des attentes autour du mercato, ils ont sans doute revu leur jugement. Pas moins de 30 mouvements ont été actés cet été et l’équipe drivée par Luis Castro semble tenir la route pour traverser la saison.

Malgré le retour de Nicolas Cozza, un poste aurait toutefois pu être renforcé cet été aux yeux des supporters : celui de latéral gauche. Selon Ouest-France, le FC Nantes partage cet avis et a même étudié avec attention la piste du latéral brésilien Maicon, actuellement au Levski Sofia, avant de finalement abandonner le dossier.

La piste Maicon a capoté

Le profil de Maicon avait séduit les recruteurs nantais : jeune, rapide et capable d’apporter offensivement, il correspondait à l’idée de jeu du FC Nantes sur le côté gauche. Les discussions ont donc été menées sérieusement, et des contacts ont été pris avec le club bulgare pour tenter de finaliser un prêt ou un transfert.

Mais plusieurs facteurs ont mis fin aux négociations. Les contraintes financières, le timing serré et les exigences du club bulgare ont rendu l’opération trop compliquée à concrétiser. Nantes a donc décidé de se retirer du dossier, ce qui rappelle la complexité de la dernière ligne droite du mercato. À méditer pour cet hiver…