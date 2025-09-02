Jusqu’aux ultimes heures du mercato, le FC Nantes a entretenu un mince espoir. La direction des Canaris continuait de lorgner sur Lucas Michal, jeune ailier de 20 ans appartenant à l’AS Monaco.

Lucas Michal ne viendra pas au FC Nantes cet été. En interne, Ouest-France affirme que certains parlaient d’une « top opportunité », tant son profil semblait coller aux besoins offensifs du club. Mais l’ouverture tant espérée n’est jamais arrivée : l’AS Monaco a fermé la porte, et le dossier s’est évaporé.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Michal revenait pourtant avec insistance du côté de la Jonelière. Rapide, percutant, capable de faire des différences dans les un-contre-un, le joueur formé à l’ASM était vu comme une recrue idéale pour apporter de la profondeur à l’effectif de Luis Castro. Le FC Nantes rêvait d’un prêt, une formule qui aurait permis de limiter les risques financiers tout en récupérant un élément à fort potentiel.

Monaco trop attaché à Michal

Mais du côté de Monaco, la position a été claire : pas question de laisser filer l’un de leurs jeunes attaquants prometteurs, encore moins sous forme de prêt. Les dirigeants de l’ASM comptent sur Michal pour grandir dans l’environnement monégasque, et ne souhaitaient en aucun cas s’en séparer dans ce mercato. Une intransigeance qui a rapidement douché les espoirs nantais.

Pour le FC Nantes, l’échec de ce dossier symbolise un mercato frustrant sur le plan offensif. L’envie était réelle de donner plus de solutions dans les couloirs, surtout après un début de saison où la profondeur de banc a montré ses limites. Mais faute d’accords, le club devra composer avec l’effectif actuel jusqu’à l’hiver.