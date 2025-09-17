PSG : une balade face à l’Atalanta pour préparer le Classico mais encore un coup dur, les buts en vidéo

Le PSG a parfaitement lancé sa nouvelle campagne de Champions League en s’imposant largement face à l’Atalanta Bergame (4-0) au Parc des Princes. Mais il a vu Joao Neves sortir sur blessure.

Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain était très attendu ce soir. Trois jours après une sortie mollassonne contre Lens (2-0), le club de la capitale était attendu. Ses supporters ont mis les petits plats dans les grands avec un joli tifo pour rappeler que le PSG est détenteur de la C1 mais également de la Supercoupe d’Europe. Pour continuer dans ce registre grandiose, il fallait une grosse performance des hommes de Luis Enrique. Ce qu’ils ont réalisé.

Joao Neves est sorti sur blessure

Face à une Atalanta Bergame qui n’est que la lointaine cousine de la vainqueur de l’Europa League 2024, le PSG a rapidement ouvert le score par Marquinhos (3e). Incertain au coup d’envoi en raison de la semelle reçue sur la cheville contre Lens, Khvicha Kvaratskhelia était bien titulaire et très en forme, en témoigne son but, à la 39e, au terme d’un slalom conclu d’une superbe frappe du droit. Juste avant la pause, Bradley Barcola a manqué un pénalty mais pas de quoi couper l’élan de son équipe, qui a frappé une troisième fois par Nuno Mendes (51e), là aussi après un slalom, conclu, lui, du gauche. Gonçalo Ramos a conclu le festival par un bilan piqué devant le gardien italien à la dernière minute.

Le PSG a parfaitement lancé sa campagne de Champions League. Mais il a peut-être perdu un nouveau joueur ! Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué avec l’équipe de France il y a deux vendredis, après Lucas Beraldo contre Lens dimanche, c’est cette fois Joao Neves qui a été contraint de sortir à la 58e en raison d’un pépin. Les examens diront s’il s’agit de quelque chose de sérieux ou si, comme Kvaratskhelia, il reviendra plus fort lors du prochain match. Prochain match qui verra l’équipe se déplacer au Vélodrome. Le PSG est prêt pour défier l’OM, même s’il est sacrément diminué…

Le premier but du PSG, c’est ici

Le deuxième, c’est ici