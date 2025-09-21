Ravi par le large succès sur le LOSC (3-0), le défenseur central du RC Lens Malang Sarr estime que son équipe peut faire de grandes choses cette saison.

Le début de saison du RC Lens était particulièrement ardu puisqu’hormis le déplacement au Havre (2-1), il devait accueillir l’OL (0-1), croiser le fer avec le SB29 (3-1), révélation des deux dernières saison, jouer chez le champion d’Europe (0-2) et tenter de mettre fin à sa série négative contre le LOSC (3-0). Au final, ses 9 points sur 15 constituent un très bon total si l’on tient compte du fait que l’effectif a encore été renouvelé et que Pierre Sage n’est là que depuis trois mois.

« On a les armes pour faire de grandes choses cette année »

Comme l’appétit vient en mangeant, Malang Sarr a déclaré à Lensois.com qu’il voyait son équipe réussir de grandes choses cette saison : « On l’a montré dans nos performances, même si Lyon, comme vous l’avez dit, ça a été une défaite. Mais je pense qu’on avait fait un bon match. On a ensuite signé deux victoires pour enchaîner. Et on a su rebondir après la défaite à Paris, où on a quand même réussi à créer des choses. Je pense qu’on a les armes pour faire de grandes choses cette année ».

Après un tel démarrage, un tel espoir est légitime. Mais il conviendra de confirmer la prestation du derby à Rennes la semaine prochaine.